Как исполнить желание с помощью одной свечи

Любовь и деньги в жизнь можно притянуть одним простым ритуалом.

Как выбрать свечу

Для ритуала необходима восковая свеча того цвета, который связан с вашим желанием. Так, для привлечения богатства нужна зелёная свеча, для любви — красная, для здоровья — белая, для успешной карьеры и привлечения удачи — оранжевая, для гармонии в семье — розовая, для душевного спокойствия — синяя. Чёрная свеча поможет избавиться от негативных мыслей, но если такой цвет свечи пугает вас, то можно использовать белую свечу.

Как провести обряд

Для ритуала купите свечу того цвета, с которым ассоциируется желаемое. Проводить обряд рекомендуется перед сном, в тёмное время суток. Сформулируйте своё желание так, чтобы в нем не было отрицания, и произнесите его семь раз. После этого зажгите свечу и наблюдайте за её пламенем, сконцентрировавшись на том, что хотите получить.

Важно позволить свече догореть до конца. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы ваше желание было экологичным и не было связано с неудачами или несчастьем других людей. Если же вы нарушите это правило, то вас могут ждать негативные последствия.

Ритуал необходимо проводить несколько раз и прекратить только тогда, когда вы поверите в то, что ваше желание обязательно осуществится.