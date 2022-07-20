Как узнать свой счастливый день

В какой день вам может жирно повезти?

Понедельником управляет Луна. Люди, рожденные в первый день недели настоящие упрямцы, но легко подчиняются чужому влиянию. Не начинайте в понедельник новые дела, нежелательно принимать важные решения и уезжать в дальние дороги.

Вторник. За него отвечает Марс — планета воинов. Вторники энергичны и тверды в своих убеждениях. Разборки в этот день носят положительный характер.

Среда. Подчиняется Меркурию. Люди-среды остры на язык, с ними нескучно, они коммуникабельны и интересны для окружающих. В среду желательно немного отдохнуть, важные встречи и дела желательно перенести на другой день.

Четверг. Находится под покровительством Юпитера. Эти люди притягивают своим величием и одновременно скромностью, бывают заносчивыми. В четверг лучше всего обращаться с просьбами к начальству — сегодня оно настроено благодушно.

Пятница. День Венеры, а значит любви и искусства. Из людей-пятниц получаются отличные дипломаты, люди искусства, архитекторы. Если есть вопросы, которые вы хотите уладить с помощью своего обаяния, то лучшего времени вам не найти.

За субботу отвечает Сатурн. Под этой планетой рождаются ученые, мудрецы, врачи, все те, кто серьезно относится к жизни. Все, что сделаете в субботу, получится быстро и качественно.

Воскресенье. День отдыха и Солнца. Людям, рожденным в этот день, чаще других сопутствует удача, им по плечу многое. День перерыва от всех дел, чем лучше мы отдыхаем в воскресенье, тем результативней проходит вся неделя.