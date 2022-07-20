Какое украшение-амулет притягивает деньги

Есть амулеты, которые волшебным образом могут любого человека сделать богатым.

Эзотерики рассказали все о таком камне, что обладая им можно стать богатым человеком.

Тигровый глаз — это ювелирно поделочный камень, который используется для создания предметов интерьера и ювелирных изделий. Камень яркого цвета от нежно до насыщенно желтого, с темными и светлыми переливающимися полосами. Именно его окраска и повлияла на название.

Камень, как талисман, помогает своему владельцу в особенных жизненных обстоятельствах, когда нужно принять правильное решение. Женщинам он помогает стать настоящей хранительницей очага.

В стародавние времена носить украшения с тигровым глазом могли позволить себе только высокопоставленные чиновники и вельможи.

Обычным людям носить такой камень запрещалось. Он защищал своего владельца от сглаза. Помогал ему разбогатеть и защищал от нищеты и грабежа.

Сейчас этот камень используется для производства предметов интерьера а также украшений: сережек, перстней и подвесок.

Цена камня зависит от его яркости и количества темных полос.

Тигровый глаз и его магические свойства

Еще в стародавние времена тигровый глаз считался мощным амулетом. Алхимики и шаманы считали, что он защищает своего владельца от сглаза и злых мыслей. Воины не выходили в бой, если при них не было амулета из этого камня. На нем всегда были начертаны символы удачи или рунические формулы.

У древних индейцев было поверье, что при приближении врага камень резко тяжелел. Этот признак помогал определить приближающуюся опасность.

Современные эзотерики считают, что камень способен охранять своего владельца от трудностей или опасности. Защищает спортсменов от получения травмы или поражения. Люди творчества также используют тигровый глаз в качестве талисмана. Он не дает пройти вдохновению.

Людям любой профессии будет полезно иметь при себе такой талисман, ведь он защитит от коварства, предательства и зависти соперников. Камень поможет продвинуться по карьерной лестнице и стать финансово независимым человеком. Но главное условие помощи камня — это трудолюбии. Ленивым он помогать отказывается.

Лечебные свойства тигрового глаза

Эзотерики считают, что тигровый глаз помогает человеку оправиться от болезни.Те, кто хочет поскорее похудеть, тоже могут носить такой талисман, так как он помогает побороть чувство голода и очищает организм от шлаков. Носить с собой камешки тигрового глаза могут люди, которые страдают от псориаза и астмы. А ещё — это профилактика высокого артериального давления и болезни сердца. Полагают, что тигровый глаз способствует укреплению общего самочувствия человека.