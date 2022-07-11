Мессинг назвал три королевских знака зодиака

Жизнь часто делит людей на счастливчиков и неудачников. И, как утверждают астрологи, их судьба зависит от даты рождения.

Руководствуясь этой нехитрой формулой, легендарный маг Вольф Мессинг в своё время определил три знака зодиака, которые всегда чувствуют себя по-королевски. И их место – на пьедестале судьбы.

Не всегда удачлив, но там, где не хватает силы, он берёт упорством. Где не хватает ума, побеждает хитростью и изворотливостью. Есть цель, и она в любом случае будет достигнута. Это главные знаменатели удачи Тельца.

Лев – царь зверей, и это никем не оспаривается. Человек созвездия Льва рождается, чтобы подчинять себе других людей, быть в центре их внимания, и умело пожинать плоды своей популярности. Среди этого знака немало успешных политиков, руководителей крупных компаний и настоящих звезд шоу-бизнеса.

Даже будучи без гроша в кармане, Стрельцы чувствуют себя самыми счастливыми людьми на свете. Оптимизм и жизнерадостный характер – вот что делает представителей этого знака едва ли не самыми главными любимчиками Судьбы и друзьями Фортуны.