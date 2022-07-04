Два знака зодиака, которые находят счастье вдали от людей

Астрологи рассказали о знаках зодиака, представители которых обретают полную гармонию там, где нет шумных компаний, суеты и, быть может, вообще людей.

Для них настоящее счастье - это быть наедине с самим собой.

Рак — один из самых семейных знаков. Создавая свою ячейку общества, Раки всю жизнь посвящают себя заботам о близких. Даже когда необходимо переступить через себя. В том смысле, что за маской счастливой женщины может скрываться личная неустроенность, одиночество, отсутствие ответных чувств со стороны второй половинки.

Но даже в такой ситуации Раки не ищут приключений на стороне, приспосабливаясь к своему положению. Они придумывают для себя свой собственный маленький мир, в котором им тепло и уютно.

Удивительно видеть в этом списке неисправимых романтиков, которые ни дня не могут прожить без веселья и приключений. Однако, желание быть в центре внимания — это больше бравада.

На самом деле Стрельцы больше похожи на свободолюбивых птиц, которые любят в одиночестве порхать в небесах. Там, где нет никого, кроме них.