Мужские имена, которые гарантировано приносят успех, счастье и богатство

Астрологи уже давно говорили о нескольких мужских именах, чьи обладатели гарантировано становятся успешными и богатыми людьми.

Что говорит статистика

Практически для всех мужчин – благосостояние уравнивается в понятиях со счастьем, удачей и любовью. Если посмотреть списки Форбс, то среди богатых людей больше всего мужчин с именем Алексей. На втором месте стоит имя Олег. Но, конечно, в большей степени удача и богатство состоят из многих факторов, в том числе работа над собой, трудолюбие, целеустремленность. Ну и кроме имени важна поддержка близких, например, второй половинки.

Какие имена выделяют астрологи

Астрологи выделили немного больше мужских имен, чьи обладатели, по их мнению, могут рассчитывать на финансовое благополучие. Сергей, Иван, Николай, Дмитрий – обладатели этих имен чаще всего рождаются с сильной энергетикой и им проще всего добиться поставленных целей. А уж какие цели они для себя поставят в первую очередь, решать только им, звезды дали все шансы на богатство и успех.