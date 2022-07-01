Три знака зодиака, из которых получаются плохие руководители

Да, большинству из нас может показаться, что это просто. Дай волю — а там разберемся.

Но все же многим лучше держаться подальше от должности руководителя.

Руководителю следует уметь вести за собой коллектив, и его слово должно вдохновлять на свершение «великих» дел...Но зачастую Близнецы — весьма неуверенные в себе люди. Они с собой-то договориться не могут, что и говорить о подчиненных. Есть еще одна черта личности, которая будет препятствовать слаженной работе, — гигантское эго. Признавать свои ошибки - вообще не их конек.

Роль руководителя этому знаку безусловно нравится: они — мастаки раздавать советы, указания. Чувство власти греет их. Раки не любят публичность, они привыкли оставаться в тени и не любят брать ответственность за свои действия. В случае возникших на работе проблем, Рак-руководитель умело будет пятиться назад, а кучу проблем будет разгребать подчиненные.

Эти знаки зодиака — перфекционисты. Но результат они требуют идеальный, а вот объяснить что и как — не всегда умеют. Донести до подчиненных, что им все-таки нужно, Девам довольно сложно, да и методы своеобразные: они будут орать, швырять документы, психовать, но в итоге «воз и ныне там». Работа для Дев превыше всего, поэтому сверхурочные часы работы — обычная практика, которая не понравится его сотрудникам.