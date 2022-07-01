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Названы самые безнадёжные мужчины по знаку зодиака

1 июля 2022Гороскопыexpress-novosti.ru

Какие мужчины и под каким знаком зодиака никогда не смогут поменяться ради возлюбленной.

Названы самые безнадёжные мужчины по знаку зодиака
Фото: morena-morana.livejournal.com

Мужчины, которые ходят под данным знаком зодиака обладают разумностью, ранимостью и повышенной чувствительностью. Однако, самое ужасное, что может быть в представителях знака – это то, что они любители выносить мозг. Также, такие мужчины склонны к лени, и они не хотят что-то делать ради своей возлюбленной.

Телец

Представители мужского пола данного знака явные подкаблучники. Им проще идти на поводу у своей девушки, чем принимать решения и брать какую-то ответственность.

Мужчины под данным знаком зодиака те ещё мечтатели и любители полетать в облаках. Однако, сами они считают себя достаточно мужественными. Как показывает практика, они не способны взять ответственность за принятие какого-то решения. Астрологи говорят, что таким мужчинам нужна женщина, которая будет выступать для него в роли мамы.

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