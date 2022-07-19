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Три знака зодиака, которым Ванга предрекла долгую и счастливую жизнь

19 июля 2022Гороскопыexpress-novosti.ru

Легендарная целительница и провидица Ванга знала многие тайны Вселенной.

Три знака зодиака, которым Ванга предрекла долгую и счастливую жизнь
Фото: pargames.ru

Например, то, кому жить долго и счастливо, а кому Но сегодня речь о баловнях судьбы. Ванга называла знаки зодиака, представителям которых суждена долгая и очень счастливая жизнь.

Овен

По мнению провидицы, представители этого знака всегда мечтают о больших свершениях, но слишком мудры, чтобы рисковать понапрасну. Овны зря не тратят ни сил, ни нервов, заботятся о своём здоровье и всегда ставят свою семью выше карьеры и личных успехов.

Дева

Главные плановики зодиакального созвездия всегда видят дальше других. Им под силу составить расписание своей жизни не только на день или на неделю, но и на целую жизнь. Получить образование, создать семью, вырастить и поставить на ноги детей, помочь им вырастить внуков

Весы

Весы не пытаются срывать звёзды с неба, а загадывают для себя лишь самые земные желания. И Ангелы-хранители слышат их. И помогают, как могут. Ведь для осуществления всего, что задумано, Весам понадобится не просто вся жизнь, а очень долгая жизнь. А счастье Весы, как и большинство из нас, находят в своей семье. Всё остальное — мелочи.

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