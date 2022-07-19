Плачущие Ангелы: знаки зодиака, которых предают за их доброту

Многие люди страдают из-за своей доброты, ведь в нашем мире плохих людей столько же, сколько и хороших.

Последние всегда готовы прийти на помощь, даже если их об этом не просят, они очень внимательны и добродушны. И, к сожалению, многие могут воспользоваться этим, обидеть и предать. Сегодня расскажем, кто же эти Ангелы, которые расплачиваются слезами и болью за свою доброту.

Близнецы всегда открыты и добры к людям, чем и очень притягивают к себе. Общение с ними всегда приносит настоящую радость. Однако сами Близнецы не всегда могут понять, кто настоящий друг, а кто использует их в своих корыстных целях.

Девы являются прекрасными друзьями, которые готовы пойти на все ради близкого человека. Это очень ценят те, кто их окружают. Однако представителям данного знака стоит научиться хотя бы иногда говорить «нет». Иначе их ждут проблемы со здоровьем от перенапряжения, печалей и предательств.

Весы любят гармонию и красоту, поэтому они и сами готовы ее привносить в окружающий мир. Но в попытках достичь равновесия, они зачастую сталкиваются с реальностью и страхом, что их больше никто нигде не ждет. Поэтому они часто и безвозмездно дарят добро, в надежде оставаться нужными.