Знаки зодиака, под которыми рождается любовницы
Давайте посмотрим на коварных представительниц определенных знаков зодиака, под которыми зачастую можно встретить любовниц.
1. Близнецы
Легкомысленных особ под этим знаком зодиака рождается очень не мало. Они ни к кому не привязываются, поэтому живут себе припеваючи. Так же проще — и голова не болит. Они вполне могли бы быть прекрасными женами. Так во всяком случае, думают мужчины, но эти коварные женщины не хотят «лезть в кабалу» и стоять у плиты целыми днями. Этот процесс для них слишком утомителен. Они могут встречаться сразу с несколькими мужчинами, ни к чему себя не обязывая.
2. Рак
Женщины-Раки легко становятся любовницами. Обязательства перед кем-то - не их конек. Им так комфортно. Девушки этого знака зодиака могут быть как холодными, а могут, наоборот, быть открытыми для отношений. Но пускаясь в омут любви с головой, их не заботит то, что ее избранник — не только ее
3. Весы
Еще те авантюристки. С такой соперницей лучше не сталкиваться. Хотя часто ей даже не приходится прилагать усилий, все получается само собой — и отбивать никого не нужно. Женщины-Весы кокетливы и открыты. Самое удивительное, что они могут крутить сразу несколько романов, и даже если их мужчины об этом узнают, то Весов это нисколько не смутит.
4. Рыбы
Хоть стремление обрести семейное счастье у этого знака зодиака и велико, но нередки случаи, когда женщины-Рыбы становятся лишь любовницами — просто получают удовольствие от момента и наслаждаются мгновением без лишних обязательств. Они с радостью принимают дорогие подарки, балуют себя, чтобы получить от жизни и женатого мужчины максимальное удовольствие.