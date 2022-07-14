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Самые глазливые знаки зодиака, от которых могут пострадать даже близкие люди

14 июля 2022Гороскопыexpress-novosti.ru

Кто из нас хотя бы однажды не слышал фразу: «Не говори так, а то сглазишь!»?

Самые глазливые знаки зодиака, от которых могут пострадать даже близкие люди
Фото: deposit photos

Но многие в такие приметы не верят. А другие говоруны просто не несут в себе никакой негативной энергии, и их слова развевает ветер без всяких последствий.

Но, как утверждают астрологи, есть три знака зодиака, представителям которых лучше помалкивать, чем что-то произносить, не подумав. Их нечаянные «предсказания» могут и сбыться. А жертвами вполне способны стать даже родные люди.

Близнецы

В обычных ситуациях Близнецы не склонны к прорицательству. Но в случае конфликта или обиды они ищут виновных в своих бедах, и тогда с их языка слетают фразы, которые вполне могут стать реальностью. И эта реальность не всегда приятная для их оппонентов.

Дева

Девы обладают уникальной проницательностью, и способны видеть человека насквозь. А с учётом того, что не лезут за словом в карман, и не боятся нанести человеку обиду, их желчные пожелания вполне могут превратиться в реальность.

Козерог

Внешне спокойные и безобидные Козероги даже сами не подозревают, насколько сильна их внутренняя энергетика. Поэтому даже сплетничая с подружками за чашкой кофе, представительница этого знака, сама того не зная, может придать своим словам особый смысл.

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