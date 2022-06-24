Джуна назвала мужчин, которые не созданы для любви

Известная целительница и предсказательница Джуна в своё время назвала худших мужчин для любви, исходя из их знака зодиака.

Ревность, себялюбие, склонность к тирании превращают жизнь их партнёрш в настоящий ад. Теперь посмотрим, среди каких зодиакальных созвездий больше всего таких извергов.

Мужчина-Тельцы обладают такой внутренней энергией, которая позволяет им забирать у своих половинок силы, лишая их воли и желания быть наравне с ними. Тельцы хотят чувствовать себя победителями везде, в том числе, и в отношениях с близкими людьми.

При непослушании последних не всегда способны сдержать эмоции, зато с лёгкостью могут показать женщине «её место». Что-то типа «я приношу деньги в дом, а твоё место у плиты». Какая уж тут романтика

Сумасшедшие эмоции часто преобладают над разумом мужчин-Раков. И они ничего с этим не могут поделать. Даже будучи влюблённым в женщину, Рак всё равно будет раз за разом переносить свой негатив на партнёршу, обвиняя именно её в своих неудачах.

Потом будет просить за это прощения, падать на колени, дарить цветы и обещать, что такое больше не повторится. А на следующий день всё начинается по новому кругу.

Мужчины-Козероги – собственники, каких поискать. Они будут держать женщину рядом с собой, не позволяя лишний раз выдохнуть. При этом они не жалеют для неё ничего, дарят дорогие подарки, возят в путешествия на райские острова и так далее.

Но для многих их спутниц такая «золотая клетка» со временем становится в тягость. Кто-то мирится с этим, кто-то совершает побег, пытаясь начать жизнь с чистого листа. Но это не всегда просто, ибо, даже после развода бывшие мужья знака Козерог будут еще долго вмешиваться в судьбу некогда любимых женщин.