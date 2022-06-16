Знаки зодиака с богатырским иммунитетом

Астрологи назвали представителей зодиакального круга, которым не страшны любые вирусы.

Настоящий дар от высших покровителей получили Тельцы – болеют они редко, а с вирусами их организм справляется легко, пишет «МК в Волгограде». Даже обычная простуда ими переносится легко. Для защиты от болезней, им достаточно соблюдать личную гигиену.

Отличный иммунитет от природы у Дев. ОРВИ и простуды у них случаются редко. Чтобы поддерживать защитные функции организма, достаточно соблюдать гигиену, придерживаться правильного питания, делать упражнения и отказаться от вредных привычек.

Сильным иммунитетом также наделены Стрельцы. Если представители знака будут закаливаться, придерживаться здорового рацион и умеренно заниматься спортом, то их здоровье можно назвать по-настоящему богатырским.