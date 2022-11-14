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Джуна назвала знаки, под которыми рождаются самые несчастливые люди

14 ноября 2022Гороскопыexpress-novosti.ru

Почему одним в жизни всё даётся легко, а других дела валятся из рук.

Джуна назвала знаки, под которыми рождаются самые несчастливые люди
Фото: legkovmeste.ru

Почему одни счастливы в любви всю жизнь, а кому-то уготована череда личных драм и разочарований?

Да просто кто под какой звездой родился. Вот и вся разгадка такой несправедливости. К кому небеса наиболее несправедливы, однажды рассказала знаменитая целительница Джуна. Она назвала два зодиакальных созвездия, в которых чаще всего рождаются несчастливые люди.

Близнецы

Если призвать на помощь социологов и провести опрос, окажется, что представителям Близнецов наиболее редко удаётся отвоевать себе место под солнцем. А ведь и среди них есть и трудяги, и умницы, и настоящие таланты.

Но их восхождение по карьерной лестнице сопряжено со множеством препятствий. Тоже самое им уготовано судьбой и в личной жизни. На пути к счастью их ожидает масса разлук, обмана и разочарований.

Рыбы

Один из самых невезучих в любви знаков зодиака. Во всём виноват их романтизм, ведь чаще всего Рыбы влюбляются раз и навсегда. И когда любовь оказывается безответной, они всё равно носят её в сердце, не желая начинать новую жизнь.

По этой причине многие Рыбы на всю жизнь остаются одинокими, и до конца дней жалеют себя, несчастных. И не используют шансы начать жизнь с чистого листа, даже в те моменты, когда судьба бывает к ним благосклонна.

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