Бабушка ставила стаканы с водой в доме, чтобы очистить энергетику. Я попробовала и результатом довольна

Для того, чтобы очистить дом от находящейся в нём негативной энергии понадобиться только стакан воды, уксус и немного морской соли.

Главные признаки отрицательной энергии в доме

Такой вид энергии невидим, ощущать её могут, чаще всего, чувствительные люди. Энергия, которая царит в доме всегда отражается на владельцах и их эмоциональном состоянии.

Главная подсказка, которая помогает понять в каком состоянии энергия в вашем доме — это состояние тех, кто проживает.

Обычно она проявляется в виде частого гнева, постоянной депрессии и ощущении того, что жизнь перестала радовать и удовлетворять.

Как провести ритуал

Всё очень просто! Сначала нужно вспомнить - в каком месте в доме вы чувствуете себя некомфортно.

После этого вам необходимо взять следующие ингредиенты:

стеклянный стакан или хрустальный бокал;вода - 150 мл;уксус - 50 мл;морская соль - 1 ч.л.

Затем всё тщательно взболтайте.

Остаётся только поставить эту жидкость в стакане в то место, где по вашему мнению находится отрицательная энергия.

Важно! Время нахождения стакана не должно быть менее 24 часов. За этот период к нему никто не должен прикасаться.

Если за это время вода осталась прозрачной, значит именно в этом месте с энергией все в порядке. Переставляя стакан из одного места в другое - не забывайте проверять каждое помещение.

В случае, когда вода помутнела - это говорит о том, что вы правильно определили негативное место и процедуру стоит повторить.

Вода отлично поглощает всю отрицательную энергию, которая накопилась вокруг и избавляет от негатива проживающих в доме.