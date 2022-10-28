Ваша дата рождения подскажет, какое вы священное божество в Славянском гороскопе.

У древних славян годовой солнечный цикл состоял из промежутков времени, каждый из которых управлялся священным божеством. Ваша дата рождения подскажет, кто вы в Славянском гороскопе.

Выргонь (1 – 10.12) Рожденные в этот период независимы и эгоистичны. Они не любят работать, особенно в подчинении и предпочитают зарабатывать «легкие» деньги не вполне легальным способом. Женщины-Выргони легко конкурируют с мужчинами во всех сферах. Они крайне тщеславны и любят быть на виду. Часто ищут партнера из другого социального слоя или религии.

Китоврас (11-23.12) Обладают слабым здоровьем, но, несмотря на это, могут добиться значительных успехов в жизни, если не будут перенапрягаться. Им важно контролировать свои желания, особенно тягу к алкоголю. С трудом устраивают личную жизнь из-за проблем с коммуникабельностью.

Перун (24.12-20.01) Люди-воины, обладающие духовной и физической силой. Они самодостаточны, быстро думают и принимают решения. Стремятся к богатству и роскоши. Делают все, чтобы их близкие были счастливы.

Стрибог (21.01-20.02) Скуп на эмоции, но обладает высоким интеллектом. Интересуется религией, мистикой и политикой. Трепетно относится к близким и дорожит дружбой. Часто выбирает партнера, которого сложно и долго добивается.

Род (21.02-20.03) Обладает сильной интуицией, хорошо чувствует людей и «видит» тайные мотивы их поступков. Отличается выраженной сексуальностью и стремится к семейному счастью, но часто не может совладать со своими инстинктами.

Ярило (21.03-20.04) Великий труженик и жизнелюб. Любит осваивать все новое и не пасует перед трудностями. В коллективе – яркий лидер, но в команде работать не любит. В любви живет на полную катушку, разбивая большое количество сердец.

Лада (21.04-21.05) Ее отличает хорошее здоровье, терпение и открытость. Обладает сильной интуицией, любит фантазировать, но при этом крепко стоит на ногах и умеет обращаться с деньгами. У женщины-Лады всегда большая семья и много детей.

Леля (22.05-02.06) Умна и обладает прекрасным чувством юмора. Весьма непредсказуема, поэтому рядом с ней никогда не бывает скучно. Леля – покровительница влюбленных, поэтому сама обожает романтику и до старости пользуется успехом у мужчин.

Кострома (03.06-12.06) Творческая и очень талантливая, часто обладает литературным талантом. В ее жизни часто происходят мистические случайности, поэтому ей необходимо беречь себя. Семью создает поздно, но всегда имеет детей, даже и внебрачных.

Додола (13.06-21.06) воспринимает жизнь как игру. Он инфантилен и весьма ленив. Ко всему, в том числе и семье, относится легкомысленно, но ему везет, и сложности обходят стороной.

Велес (22.06-22.07) часто обладает экстрасенсорными способностями, но редко ими пользуется. Легко относится ко всему материальному, не умеет обращаться с деньгами. Обладает мощной сексуальной притягательностью и часто меняет партнеров.

Даждьбог (23.07-23.08) целеустремленный, амбициозный. Способен создать свою бизнес-империю. Прекрасный управленец, но с тенденцией к тирании. Самодостаточен, но если создает семью, то только с красивым партнером.

Майя (24.08-08.09) неприметный миротворец с невероятным терпением. Добр к людям и всегда помогает словом и делом. Прекрасный семьянин, но часто бывает бездетным.

Рожаница (09.09-11.09). Трудоголик, но только в том случае, если любит свое дело. В остальном тихий замкнутый человек, часто живущий в одиночестве или несчастливом браке.

Мокошь (12.09-27.09) мудрый, дисциплинированный и ответственный человек. Прекрасно ладит с людьми, поскольку обладает даром оратора. В семье с ним сложно уживаться из-за тяги к перевоспитанию ближних.

Сварожич (28.09-15.10) обладает тонким художественным вкусом и высоким интеллектом. Прекрасный педагог или художник. Постоянно находится в поиске своей идеальной второй половинки.

Мара (16.10-01.11) обладает мощной энергетикой и мистическим чутьем. Среди них много врачей и целителей. Обожает флирт и интриги и может быть весьма жестока со своими партнерами.

Семаргл (02.11-22.11) воин духа и борец за справедливость, может влиять на людей и вести их за собой. Обладает способностью видеть вещие сны. Хранит семейные традиции.

Зима (23.11-30.11) обладает крепким здоровьем и высоконравственными принципами. Любит спорт и все, что связано с космосом. Обладает легким характером, поэтому имеет много друзей и крепкую семью.