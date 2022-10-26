Мессинг назвал главного предателя зодиакального круга

Легендарный маг Вольф Мессинг умел разбираться в душах людей и видеть их насквозь.

Например, он знал, с представителями каких знаков зодиака можно иметь дело, а к каким спиной лучше не поворачиваться.

По мнению чародея, самым опасным и коварным зодиакальным созвездием является Стрелец. Кто-то, наверное, удивится. Как же так, невероятный оптимист и романтик, и вдруг опасен?

Тем не менее, Вольф Мессинг считал, что доброта Стрельца — обманчива и опасна ещё тем, что этот знак умеет расположить к себе, а потом оставить с разбитым сердцем.

При этом Стрелец не любит оглядываться назад, и даже грехи прошлого не являются для него тяжкой ношей. Он легко сходится, легко расстаётся, и часто делает больно близкому человеку, даже сам этого не понимая.

Красноречие Стрельца, его умение нарисовать красивый замок на песке и убедить других людей в его существовании, делает этот знак одним из самых главных обманщиков зодиакального круга. А с учетом его склонности к познанию всего нового, и верность остаётся одним из качеств, которым Стрелец не обладает.