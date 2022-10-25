Мужчины по знаку зодиака, которые превращают жизнь женщины в ад

С какими мужчинами невозможно строить отношения?

Вы можете называть своих обидчиков какими угодно словами, пытаться им что-то доказать и как-то воздействовать на их чувства. Однако это не всегда является действенным, особенно если человек вас не хочет слышать. Все потому, что он попросту не ощущает своей вины.

Рассказываем о мужчинах по знаку зодиака, которые могут превратить жизнь женщины в ад.

Представитель этого знака зодиака всегда очень стремится создать семью, однако он явно переоценивает свои силы на данном поприще. В личной жизни Овен такой же воин, как и во всем остальном. И, похоже, свою тактику он менять не собирается. Ему комфортно живется только с той женщиной, которая будет терпеть все его капризы. Все дело в том, что для него важно только его мнение, других он слушать просто не собирается. Жить с таким мужчиной невозможно. Он может очень грубо обходиться со своей супругой, изводя ее своей ревностью и постоянными замечаниями. Также не исключено, что Овен может даже применить физическую силу, пытаясь в очередной раз доказать свою правоту.

Очень часто астрологи выделяют среди мужей-тиранов именно представителя этого знака зодиака. Все дело в том, что мужчина-Скорпион просто не создан для семейной жизни. Долгое время он может не показывать свой характер, однако рано или поздно придет момент, когда он продемонстрирует свое истинное лицо. И, поверьте, вряд ли вы этому обрадуетесь. Свою жертву Скорпион может довести до нервного срыва. Он постоянно будет внушать своей супруге, что она, например, плохая мать. Возражения принимать никто не будет.

Несмотря на то, что представителей этого знака зодиака часто относят к идеальным супругам, о них также часто говорят, как и о тиранах. Конечно, он не так опасен, как остальные деспотичные представители знаков зодиака. Мужчина-Дева будет все время бурчать себе под нос, проявляя свое недовольство. Его настроение будет меняться на ваших глазах, а вы будете пребывать в растерянности, не понимая, чем вы ему не угодили. Поводов для критики будет множество. При этом такому мужчины вы вряд ли вообще сможете когда-либо угодить. Ваши дети будут недостаточно воспитаны, а вы недостаточно красивы. Изъян будет найден во всем.