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Мессинг назвал три знака с наивысшими шансами переродиться в следующей жизни

20 октября 2022Гороскопыexpress-novosti.ru

Мессинг не только предсказывал различные события, но и увлекался астрологией.

Мессинг назвал три знака с наивысшими шансами переродиться в следующей жизни
Фото: russian7.ru

Он считал, что у каждого знака зодиака имеются свои особенности и таланты. Предсказатель уверял, что у отдельных знаков имеются склонности к реинкарнации - перерождению их души в следующей жизни.

Овен

Овнам, по словам Мессинга, мог быть присущ такой уникальный феномен, как перерождение души в человека из той же родовой группы. Это означает, что душа деда переходит в его внука или даже правнука, хоть тот это может так и не осознать. В такое перевоплощение до сих пор верят многие народы, включая эскимосов и североамериканских индейцев. Предсказатель, в свою очередь, считал, что наибольшие шансы перерождаться через своих потомков наблюдаются именно у Овнов.

Лев

У Львов, как полагал Мессинг, имеются склонности трансформировать свою душу после смерти тела в конкретного человека, которым Львы мечтали стать при жизни. Так, например, если Лев всей душой желал стать прославленным певцом, но за всю свою жизнь так и не смог приблизиться к осуществлению этой своей мечты, то шанс ее исполнить может появиться у них в следующей жизни.

Водолей

Что касается Водолеев, то у них предсказатель выявлял наличие такого уникального дара, который позволял им постоянно перерождаться в новом человеке, каждый из которых был лучше предыдущего. Это означает, что каждый новый человек, в которого трансформировалась душа Водолея, искупал грехи своего предшественника и больше не допускал его ошибок.

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