Самые жестокие женщины по знаку зодиака

Многие уверены, агрессивность, в первую очередь, удел представителей сильного пола.

Но известно, что некоторые женщины способны выходить за грань жестокости и совершать неподвластные логике действия, на которые был бы способен ни каждый мужчина. Кто же они?

Овен — 3 место

Удивительно, что веселые и общительные Овны — ярые тираны. Их приятное отношение действует ровно до того момента, пока на пути не возникнет малейшая преграда. И вам несдобровать, если по мнению Овнов, именно вы стали их причиной. Проблема женщины-Овна заключается в том, что она давно взяла на себя большую часть мужских функций в делах и в быту. В связи с этим она становится жестче и до последнего будет отстаивать свою позицию. Вам не удастся ее переубедить.

Женщины-Овны упрямы, немного циничны и вспыльчивы. Для них не составит труда раздуть скандал на ровном месте. Это те женщины, которые перебьют всю посуду, швыряя ее в голову обидчика.

Рак — 2 место

Милые женщины-Раки могут хорошо подпортить жить своего спутника, да и заодно окружающих людей. Они крайне вспыльчивы, даже несмотря на безобидный и веселый нрав. Но главное, они обидчивы и злопамятны. Любое, даже незначительное слово, заставит их месяцами вынашивать план возмездия.

Однако при этом любой «серьезный» реванш будет похож на детские проказы. Вылитое на голову ведро воды или изрисованный мелом стул — это все они. Женщины-Раки, для которых детство еще не заканчивалось. Но если ваша ссора с ней серьезна, она может преследовать и даже угрожать расправой.

Скорпион — 1 место

Представительницы данного знака зодиака — одни из приятных женщин и при этом серьезных оппонентов. Их опасность кроется на острие жала. Им хорошо известно, кого и во что можно ранить. Желая задеть обидчика, они будут выбирать самые хлесткие высказывания и искать болевые точки.

Интересно, что женщина-Скорпион оправдывает все свои поступки, считая, что совершает справедливое возмездие. Лучшая защита — нападение. При этом в средствах они не стесняются. В рейтинге агрессивности они по праву занимают первую позицию.