Самые роковые женщины по знаку зодиака

Есть женщины, наделенные внутренним магнетизмом, шармом.

Они сводят мужчин с ума. Астрологи относят к ним представительниц пяти знаков зодиака. Такие женщины толкают мужчин на необдуманные поступки. Они разбивают сердца, уверены в своих силах. Это истинные королевы.

5 место

Пятую позицию в рейтинге занимают женщины-Весы. На первый взгляд, они спокойны, покладисты. Однако скромность и доверчивость — это маска, за которой скрывается дьяволица. Она с легкостью околдуют вас, заманит в свои сети и заставит выполнять капризы. Женщины-Весы коварны. Оружие этих хищниц — хитрость, манипуляция и лесть. Благодаря этому они всегда достигают задуманного.

4 место

Внутренняя энергия Овнов подталкивает их к импульсивным поступкам. Для представительниц знака любовь — это огонь, оставляющий после себя только пепел. Если женщина-Овен присмотрелась к вам, будьте уверены, что спастись не удастся. Вам интересны истеричные особы, она будет вести себя соответствующе. Хотите видеть рядом нежную и домашнюю женщину, она станет такой. Вас воодушевляет безумие, это тоже про нее. Представительницы знака могут быть разными, и если она захочет, то вы навсегда отдадите ей свое сердце.

3 место

Женщины-Тельцы наделены харизмой, мудростью, интуицией и необыкновенной внешностью. Среди многих мужчин они с легкостью выделяют свою жертву. Около представительниц знака всегда много поклонников, но она остановится на том, кто возбудит в ней страсть. Женщин-Тельцы одним взглядом могут привлечь мужчину и одним словом, заставить бросить мир к их ногам.

2 место

Женщины-Львы горды, они ищут достойного спутника. Представительницы знака никогда не взглянут в сторону простого мужчины. Около себя они видят интересного, целеустремленного, самоуверенного спутника. Гордость и царские манеры заложены у них в крови. Особенность женщин-Львов в богатом внутреннем мире и женском начале. Они понимают свои способности и отлично ими пользуются.

1 место

Представительницам знака подвластно разрушение и возрождение. Они наделены необычной женской силой и небывалой энергетикой. Одно взгляда достаточно, чтобы вызывать волнение, страх, боль или страсть, любовь. Перед чарами женщины-Скорпиона с трудом может устоять даже мужчина-Скорпион. Представительницы знака завлекают мужчин и управляют ими. Они соблазнительны как в платье, так и спортивной одежде.

Роковые женщины без особых усилий завлекают мужчин, подчиняя себе. Однако каждый сам для себя определяет, что важнее: чувства или астрология. Возможно именно вам удастся приручить хищницу.