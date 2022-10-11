Знаки зодиака, представительницы которых обладают мужским характером

Существует мнение, что женщины — представители слабого пола.

Им нужна нежность, забота, ласка. Однако не все женщины согласны с данным утверждением. Есть те, кто не только могут дать отпор любому мужчине, но и встать на защиту, если в этом будет необходимость. Такие женщины искренне уверены, что мужчина не сильнее, а порой даже слабее. Как в физическом, так и в моральном плане. Астрологи назвали 4 знака зодиака, представительницы которого обладают мужским характером.

Представительницы знака трудолюбивы и упорны. Они не перекладывают свои обязанности на других. И сами вершат судьбу. Женщины-Овны нередко становятся руководителями. В качестве начальника они строги, требовательны и тверды. Милосердными их не назовешь. Свой авторитет среди сотрудников они завоевывают только твердой рукой. У них всегда все под контролем. Даже непредвиденные обстоятельства представительницы знака решают за минуту. Ко всему они подходят рассудительно и без эмоций.

У Дев более мягкий нрав, который очень помогает им в жизни. Представительницы знака пытаются преуспеть во всем, расставляя приоритеты. Она самостоятельна, никогда не попросит о помощи, ведь с ранних лет привыкла надеяться только на себя.

Для представительниц знака характерны рассудительность и твердость. Они держат под контролем свои эмоции. Не пускают посторонних в свою душу. Водолеи не переносят жалости по отношению к себе. Женщина-Водолей благодаря твердому характеру и обаянию всегда достигает своих целей без посторонней помощи.

Женщины-Козероги наделены необычным характером. В них сочетается сила воли, выдержка и крепкие нервы. Они легко подстраиваются под любые обстоятельства, и всегда извлекают из этого выгоду. Представительницы знака привыкли справляться со своими делами самостоятельно. Когда перед ними стоит цель, препятствия рушатся под их упором. К любой задаче подходят обстоятельно. Всегда отвечают за свои поступки и достойно отстаивают свою позицию. На первый взгляд кажется, что они не устают, однако иногда им тоже хочется немного расслабиться.

Сильной женщина может быть от природы, но во многих случаях ее мужская стойкость становится следствием различных факторов. Какой бы серьезной она не казалось внешне, внутри это нежное и ранимое существо.