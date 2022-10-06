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К каким знакам принадлежат мужчины с «золотым» характером

6 октября 2022ГороскопыВолгоградская правда

По словам астрологов, рядом с этими мужчинами женщина будет, как за каменной стеной.

К каким знакам принадлежат мужчины с «золотым» характером

Им нет необходимости притворяться, чтобы привлечь вторую половинку.

К мужчинам с «золотым» характером астрологи относят Раков, Близнецов, Весов и Водолеев.

Рак

Для Раков самое главное – это семья. Он все готов сделать для второй половинки и детей. Еще представители знака очень любят веселье и шутки и готовы разделить их с близкими.

Близнецы

Мужчина, рожденный под знаком Близнецов, самый лучший отец. Он души не чает в своих детях и мечтает о большом семействе. Таки мужчины всегда знают, чем увлечь сына или дочь.

Весы

Весы всегда проявляют участие к проблемам близких. Если родные попросят мужчину, рожденного под знаком Весов о помощи, то он всегда ее окажет.

Водолей

Еще один мужчина, у которого «золотой» характер, – это Водолей. Он открыт миру и всему новому. С ним очень интересно друзьям и любимой женщине. Водолей готов к семье и всегда будет с удовольствием возиться с детьми.

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