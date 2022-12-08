Ясновидящие назвали имена людей, которые доживут до ста лет

Имя – своеобразный энергетический код, от сочетаний которого зависят события в жизни человека и его судьба.

Помимо того, что оно может олицетворять личностные качества человека, эзотерики убеждены, что имя влияет на состояние здоровья. Люди, которые носят одно из этих четырех имен могут обладать крепким здоровьем, и чаще всего становятся долгожителями.

Илья

Обычно такие мужчины скупы на эмоции, однако именно эта черта характера позволяет им не тратить жизненную энергию попусту. Они обладают аналитическим умом, беспристрастностью, рассудительностью и твердой жизненной позицией. Илья старается не принимать близко к сердцу жизненные проблемы.

Эзотерики считают, что носитель данного имени обладает неимоверным здоровьем. Если человека самостоятельно не гробит здоровье, то у него есть все шансы дожить до ста лет. Не зря, когда произносишь это имя возникает ассоциация с Ильей Муромцев, олицетворяющим силу, здоровье и выносливость. С древнееврейского имя Илья переводится, как «мой Бог».

Анна

Девушки с этим именем очень добрые, трудолюбивые, исполнительные и усидчивые. Имя Анна произошло от древнееврейского мужского имени Ханан, которое означает «силу», «храбрость» и «благосклонность».

В эзотерике носитель имени Анна обладает прекрасным здоровьем и неисчерпаемым зарядом жизненных сил. Поэтому обладательницы данного имени считаются долгожителями. Единственное с чем у них могут возникнуть проблемы – это здоровье кожи, однако при должном уходе они быстро исчезнут.

Моисей

Древнейшее библейское имя, которым обладали многие лидеры, пророки и знаменательные фигуры в истории. У происхождения этого имени есть несколько версий: по одной, оно означает «сын, дитя», а по другой – «спасенный из воды».

Развитая интуиция, осторожность и мудрость – такие особенности свойственны для мужчин с этим именем. Развитый интеллект позволяет им избегать жизненных трудностей или быстро находить из них выход. Обычно носители этого имени доживают до глубокой старости.

Мария

Еще одно имя древнееврейского происхождение, которое переводится на русский как «любимая, госпожа». Мария умеет принимать решения, не отвлекаясь на эмоции, для нее в первую очередь важно руководствоваться здравым смыслом. Она не совершает импульсивных поступков.

Девушки с этим именем обычно доверчивые, застенчивые, но энергичные. Они обладают устойчивой нервной системой и не растрачивают свою энергию по пустякам, именно это по словам эзотериков, позволяет Марии иметь крепкое здоровье.

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