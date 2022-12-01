Практикующий астролог раскрыла тайну составления гороскопов

Астрономия и астрология изучают небесные тела, однако науки имеют ключевое отличие.

Первая исследует движение космических объектов, вторая — их влияние на судьбу человека. Рассказала об этом практикующий астролог с семилетним стажем Евгения Ямщикова.

Наука астрономия занимается изучением передвижения небесных тел, в то время как астрологи исследуют влияние космических объектов на жизнь обитателей Земли. Историки до сих пор не сошлись во мнении, какая из дисциплин появилась раньше. Первые люди обращались ко Вселенной, чтобы объяснить воздействие планет на человеческую судьбу, подчеркнула Ямщикова.

«Это говорит о том, астрология появилась раньше астрономии. Спустя долгое время и несколько технологических открытий астрономия стала развиваться», — отметила эксперт.

Астрономы занимаются составлением и обновлением справочников Эфемерид, которые представляют собой таблицу координат небесных тел. Таким образом специалисты наблюдают за созвездиями и планетами. Астрологи пользуются справочниками астрономов и с их помощью составляют гороскопы.

«Астрология составляет гороскопы на основании 10 планет нашей Солнечной системы, а их координаты берут из таблицы Эфемерид, составленных астрономами. Это означает, что ошибок в гороскопе в результате смены координат быть не может», - объяснила Ямщикова.

Изменение местоположения планет в целом является обычным процессом движения Вселенной. Трансформации в космическом пространстве синхронизированы на всех уровнях, считает астролог. Расположение планет способно повлиять на земную жизнь, однако судьба человека находится в его руках.