Три пары по знаку зодиака, чья совместимость зашкаливает

Есть люди, которым просто суждено быть вместе.

Они настолько подходят друг другу, что лучше партнера не придумать. Мы рассказываем о трех таких союзах, опираясь на звезды.

Овен и Лев

Овен и Лев – пара на века. Эти огненные знаки так хорошо сочетаются, что люди, рожденные под ними, могут прожить всю жизнь вместе. Овен и Лев умеют правильно поддерживать друг друга и решать конфликты, которые, будем честными, возникают время от времени у всех.

Близнецы и Весы

Близнецы и Весы понимают друг друга как никто другой. Они оба очень независимые, поэтому ценят свободу партнера. Сцен ревности ни Близнецы, ни Весы устраивать не будут: для них личные границы очень важны.

Стрелец и Водолей

Стрелец и Водолей оба не горят желанием вступать в брак, но быть вместе им доставляет огромное удовольствие. Возможно, эта парочка выберет открытые отношения, но лучше всего им будет все-таки вдвоем. У Стрельца и Водолея получится необычный союз, полный приключений.