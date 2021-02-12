Астролог назвала лучшее время для уборки дома

Астролог Светлана Кройцер пояснила, что проводить влажную уборку дома, а также передвигать мебель нужно в определенные дни, чтобы в жилье царила благоприятная атмосфера. Специалист дала советы по дням недели.

Понедельник — Северо-Запад, день Луны

Рекомендуется стирать белое и светлое белье, постельное белье, детские вещи, шторы и полотенца. При режиме полоскания нужно добавить немного молока и ароматическое масло жасмина для того, чтобы чистое белье несло благостную очищающую энергию Луны. Начало недели идеально подходит для влажной уборки, мытья полов, окон и глажки белья.

Вторник — Юг, день Марса

Стирать красное и цветное белье, рабочую одежду, одежду мальчиков и мужчин, спортивную форму нужно именно во вторник. Порошок следует немного смешать с сахаром, чтобы добавить сладости в жесткий характер Марса. Для такой стирки также подойдет ароматическое масло корицы или аниса. В этот день недели можно двигать мебель, проводить генеральную уборку и выполнять тяжелую работу по дому.

Среда — Север, день Меркурия

В середине недели можно смело стирать зеленое, цветное белье, школьную форму, детские вещи и верхнюю одежду. Астролог советует добавить в воду ванилин. Это наполнит одежду благостной сладкой энергией, что поможет быть в ней всем приятным и защитит от энергетических вампиров. День благоприятный, чтобы протирать пыль, делать влажную уборку, убирать рабочее место, наводить порядок в технике, документах и других бумагах.

Четверг — день Юпитера

В этот день вообще нельзя ни стирать, ни убирать дом. Единственное, что разрешается, это приводить в порядок алтарь.

Пятница — день Венеры

Стирать благоприятно женскую одежду, белые и цветные вещи, постельное белье, кухонные полотенца, шторы, одежду «на выход», а также любые куртки, пальто и ветровки. Рекомендуется добавить в воду молоко и ароматическое масло розы. Это сделает одежду и ауру человека красивой. В последний будний день нужно наводить порядок на кухне, в ванной комнате и спальне. При желании можно протирать пыль и гладить вещи.

Суббота — день Сатурна

В этот день можно смело стирать рабочую и темную одежду, носки, обувь и ковры. При полоскании нужно добавить в воду масло лаванды. Она очистит вещи от тяжелой энергетики на тонком уровне. Можно мыть полы, ковры, дорожки, убирать под диваном, все грязное и тяжелое, наводить порядок в туалете.

Воскресенье — день Солнца

В конце недели Светлана Кройцер не рекомендует заниматься уборкой. Этот день лучше посвятить себе. Но если порядок невозможно навести в другой день, нужно хотя бы избежать влажной уборки.