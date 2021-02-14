Атмосфера полнейшей свободы — любовный гороскоп на 15-21 февраля

Венера в Водолее сделает людей открытыми и создаст в личной жизни атмосферу свободы и непредвзятости.

Очень мало будут значить социальные условности, традиционные правила ухаживания, социальный статус партнера, его доходы и образование. Сейчас могут сойтись самые разные люди при условии, что у них есть общие интересы и они разделяют идеи друг друга. В устоявшихся отношениях партнерам потребуются личное пространство и свобода. У каждого должно быть время, которое он будет проводить как хочет. Губительными для отношений станут попытки контролировать партнера, делать все вместе, не расставаться и на час. Измены маловероятны — партнер вполне может интеллектуально увлечься кем-то, кто разделяет его убеждения, но сексуальная энергетика сейчас будет не на высоте. В субботу квадрат Марса с Венерой затруднит общение мужчин и женщин. Общение станет пылким и напористым, но заинтересованность может очень легко перерастать в конфликты. Мужчины и женщины будут словно говорить на разных языках и бороться друг с другом. Возникнут серьезные проблемы со взаимопониманием.

Овен ‌‌

На этой неделе Овнам важно не зевать и задать правильное направление своей личной жизни уже в понедельник и вторник. Наиболее удачные сюжетные линии звезды советуют развивать в субботу и воскресенье. В середине недели, как бы ни хотелось ускорить события, им лучше не проявлять любовную инициативу.

Телец

Тельцам звезды напоминают, что сейчас многое зависит от их линии поведения, и советуют контролировать свои любовные импульсы. Наиболее опасна середина недели: со среды по пятницу влюбленные Тельцы с упорством, достойным лучшего применения, ходят по краю пропасти, вместе с партнером или в пику ему.

Близнецы

Близнецам стоит проявить максимум любовного азарта в понедельник и вторник, а затем снизить активность до выходных. Уик-энд создаст романтичную атмосферу и закрепит достигнутый успех, но потребует более тонких маневров, в изменившейся ситуации Близнецам придется чаще включать эмпатию или чутье.

Рак ‌‌

На этой неделе для влюбленных Раков продолжается полоса сюрпризов, но звезды понемногу начинают проявлять к ним сочувствие и к выходным бросят им первый спасательный круг, дающий надежду удержаться в водовороте событий. Это может быть мечта, вера или надежда. Для важной инициативы время не лучшее.

Лев ‌‌

Влюбленным Львам звезды выдают штормовое предупреждение на середину этой недели. Со среды по пятницу плавание в море страстей грозит крушением и важно справиться с управлением любовной лодкой. При любом исходе бури, к выходным возросшая чувствительность заставит многих Львов уйти в «тихую гавань».

Дева ‌‌

Влюбленным Девам звезды напоминают, что сейчас порваны все шаблоны личного общения и даже проверенный ход в общении с представителем противоположного пола способен дать нестандартный эффект. Выходные добавят в любовное зелье новый коварный ингредиент: иллюзии, скрытые приманки, ложные ориентиры.

Весы ‌‌

В середине этой недели звезды устроят Весам испытание в любви: сцену ревности, волнение чувств, ломку стандартов. Возможно приключение «на грани», столкновение вкусов, интимных привычек или базовых установок. Зато в начале и конце недели в делах сердечных у Весов будет надежная подстраховка небес.

Скорпион

На этой неделе личная жизнь Скорпионов далека от спокойствия и безмятежности. Особенно напряженным обещает стать интервал со среды по пятницу. Но к выходным у них появится тайная точка опоры, которую они не замедлят обратить на пользу себе и своему роману. Возможно, это будет приватная информация.

Стрелец

На этой неделе Стрельцы особенно удачливы в любви в понедельник, вторник, субботу и воскресенье. Если в начале недели они наметили романтический уик-энд, можно не сомневаться, что он состоится. Но звезды все же советуют не оставлять без внимания мелкие недоразумения: это путь к будущим проблемам.

Козерог

На этой неделе звезды не сулят Козерогам стабильности в любовных делах. Возможны смешные или досадные недоразумения. Если в отношениях случился конфликт или идет фаза притирки характеров, пока не стоит надеяться на прочное примирение. Важно не дуться и продолжать общение, молчание - путь к разрыву.

Водолей

На этой неделе Водолеи немного разберутся в своих мыслях и чувствах, но до полной гармонии с собой и партнером им пока далеко. Взаимопонимание на одном уровне может испортить крупный конфликт на другом. Важно ценить счастливые минуты, коих тоже будет немало (особенно, в дни 15-16 и 20-21 февраля).

Рыбы ‌‌

На этой неделе Рыбам не стоит сводить любовное общение к эмоциональному обмену: не менее важным будет обмен мыслями, новостями и идеями. Свободным Рыбам лучше не спешить с вступлением в новые отношения, на их выбор будет слишком сильно влиять мнение друзей или окружающая их информационная среда.