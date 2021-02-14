Атмосфера полнейшей свободы — любовный гороскоп на 15-21 февраля

Венера в Водолее сделает людей открытыми и создаст в личной жизни атмосферу свободы и непредвзятости.
Очень мало будут значить социальные условности, традиционные правила ухаживания, социальный статус партнера, его доходы и образование. Сейчас могут сойтись самые разные люди при условии, что у них есть общие интересы и они разделяют идеи друг друга. В устоявшихся отношениях партнерам потребуются личное пространство и свобода. У каждого должно быть время, которое он будет проводить как хочет. Губительными для отношений станут попытки контролировать партнера, делать все вместе, не расставаться и на час. Измены маловероятны — партнер вполне может интеллектуально увлечься кем-то, кто разделяет его убеждения, но сексуальная энергетика сейчас будет не на высоте. В субботу квадрат Марса с Венерой затруднит общение мужчин и женщин. Общение станет пылким и напористым, но заинтересованность может очень легко перерастать в конфликты. Мужчины и женщины будут словно говорить на разных языках и бороться друг с другом. Возникнут серьезные проблемы со взаимопониманием.
На этой неделе Овнам важно не зевать и задать правильное направление своей личной жизни уже в понедельник и вторник. Наиболее удачные сюжетные линии звезды советуют развивать в субботу и воскресенье. В середине недели, как бы ни хотелось ускорить события, им лучше не проявлять любовную инициативу.
Тельцам звезды напоминают, что сейчас многое зависит от их линии поведения, и советуют контролировать свои любовные импульсы. Наиболее опасна середина недели: со среды по пятницу влюбленные Тельцы с упорством, достойным лучшего применения, ходят по краю пропасти, вместе с партнером или в пику ему.
Близнецам стоит проявить максимум любовного азарта в понедельник и вторник, а затем снизить активность до выходных. Уик-энд создаст романтичную атмосферу и закрепит достигнутый успех, но потребует более тонких маневров, в изменившейся ситуации Близнецам придется чаще включать эмпатию или чутье.
На этой неделе для влюбленных Раков продолжается полоса сюрпризов, но звезды понемногу начинают проявлять к ним сочувствие и к выходным бросят им первый спасательный круг, дающий надежду удержаться в водовороте событий. Это может быть мечта, вера или надежда. Для важной инициативы время не лучшее.
Влюбленным Львам звезды выдают штормовое предупреждение на середину этой недели. Со среды по пятницу плавание в море страстей грозит крушением и важно справиться с управлением любовной лодкой. При любом исходе бури, к выходным возросшая чувствительность заставит многих Львов уйти в «тихую гавань».
Влюбленным Девам звезды напоминают, что сейчас порваны все шаблоны личного общения и даже проверенный ход в общении с представителем противоположного пола способен дать нестандартный эффект. Выходные добавят в любовное зелье новый коварный ингредиент: иллюзии, скрытые приманки, ложные ориентиры.
В середине этой недели звезды устроят Весам испытание в любви: сцену ревности, волнение чувств, ломку стандартов. Возможно приключение «на грани», столкновение вкусов, интимных привычек или базовых установок. Зато в начале и конце недели в делах сердечных у Весов будет надежная подстраховка небес.
На этой неделе личная жизнь Скорпионов далека от спокойствия и безмятежности. Особенно напряженным обещает стать интервал со среды по пятницу. Но к выходным у них появится тайная точка опоры, которую они не замедлят обратить на пользу себе и своему роману. Возможно, это будет приватная информация.
На этой неделе Стрельцы особенно удачливы в любви в понедельник, вторник, субботу и воскресенье. Если в начале недели они наметили романтический уик-энд, можно не сомневаться, что он состоится. Но звезды все же советуют не оставлять без внимания мелкие недоразумения: это путь к будущим проблемам.
На этой неделе звезды не сулят Козерогам стабильности в любовных делах. Возможны смешные или досадные недоразумения. Если в отношениях случился конфликт или идет фаза притирки характеров, пока не стоит надеяться на прочное примирение. Важно не дуться и продолжать общение, молчание - путь к разрыву.
На этой неделе Водолеи немного разберутся в своих мыслях и чувствах, но до полной гармонии с собой и партнером им пока далеко. Взаимопонимание на одном уровне может испортить крупный конфликт на другом. Важно ценить счастливые минуты, коих тоже будет немало (особенно, в дни 15-16 и 20-21 февраля).
На этой неделе Рыбам не стоит сводить любовное общение к эмоциональному обмену: не менее важным будет обмен мыслями, новостями и идеями. Свободным Рыбам лучше не спешить с вступлением в новые отношения, на их выбор будет слишком сильно влиять мнение друзей или окружающая их информационная среда.