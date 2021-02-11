Интерес идет на спад — гороскоп на 12 февраля

1-2 лунные сутки. Сегодня утром Луна без курса намекает, что интерес к недавним событиям идет на спад.

Не стоит удивляться, если вдруг умолкнут собеседники, начнет рассеиваться внимание или окажутся временно исчерпаны аргументы в споре. Это время паузы и сброса ментального напряжения. Вторая половина дня пройдет под влиянием Луны в Рыбах, которая не только разбудит воображение, обострит чутье и активизирует эмоции, но и даст импульс для некоторых необычных дел. Правильный настрой поможет провести эксперимент или иначе подойти к решению неординарной задачи. Также в это время может усилиться чувственность.

Овен ‌‌

Сегодня Овны начнут уделять меньше внимания новостям и чужим мнениям. Снизится градус волнения и в собственных делах. Перегрузок в эти сутки лучше избегать, а к новому циклу насущных хлопот приступать во второй половине дня. В это время возрастет чувствительность, обострится интуиция. Неплохо подействует смена обстановки, тишина и уединение: под покровом тайны назреет небольшой деловой маневр.

Телец

Сегодня Тельцам станет сложнее выдерживать необычные нагрузки. К счастью, звезды с ними согласны и дают им передышку. Если вы удачливы и полны энергии, утром не пытайтесь повторить вчерашний подвиг. Не стоит и пытаться срочно взять реванш: вы окажетесь в тупике или у вас не будет сил. Во второй половине дня можно снизить темп и переключиться на спокойные занятия, которые у вас хорошо получаются.

Близнецы

Близнецам звезды намекают, что сейчас в их жизни есть щедрые дары судьбы, но нет случайностей, и советуют им быть практиками, а не мистиками. Чтобы закрепить успех, иногда нужно действовать скрытно - и сегодня вторая половина дня как раз подходит для уединенной работы или тайных маневров. Они особенно актуальны, если вы не хотите афишировать свое материальное положение или детали биографии.

Рак ‌‌

Сегодня типичные Раки почувствуют себя комфортнее во второй половине дня, так как смогут вернуться в мир своих верований, надежд и фантазий. Звезды советуют использовать этот период суток не только для эмоциональной реабилитации и перезагрузки, но и для некоторых необычных, но полезных дел. Он поможет взаимодействовать с друзьями в удобном вам стиле и создаст настрой для отдельных экспериментов.

Лев ‌‌

Сегодня звезды советуют Львам взять паузу в переговорах, выступлениях, активных противостояниях, а также сократить взаимодействие с внешним миром в целом. После полудня может наступить эмоциональная реакция, не исключается упадок сил, моральная слабость, потеря веры, плаксивость или возврат тайных страхов. Если же душевный стержень не утерян, появится шанс провернуть необычный закулисный маневр.

Дева ‌‌

Сегодня Девам не стоит браться за новый фронт работ. Также, звезды не советуют продолжать вчерашние разговоры или пытаться придать им новый оттенок: это может быть напрасной тратой времени. Утром лучше заниматься рутиной. Во второй половине дня желательно сменить направление внимания: настанет подходящее время для тайного сотрудничества, скрытых деловых операций и выполнения приватных поручений.

Весы ‌‌

Сегодня творческий, игровой или деловой азарт Весов временно иссякнет. Весы, сохранившие горячий интерес к делу, столкнутся с барьером другого рода - например, уходом со сцены нужных им людей. Звезды советуют смириться и на выходные взять паузу. После полудня стоит обратить внимание на самочувствие. Если с ним нет проблем, можно посвятить остаток дня неприятной, грязной или скрытой части работ.

Скорпион

Скорпионам день позволит выйти из трудной роли или покинуть на время непростую обстановку. После полудня они смогут сменить атмосферу, полную раздражителей, на зону психологического комфорта. На многих Скорпионов это подействует весьма благотворно: отдохнув душой, они иначе взглянут на свои шансы, увидят другой путь для решения нерешаемой задачи, неожиданно встретят друга или найдут партнера.

Стрелец

Сегодня даже самым увлеченным Стрельцам нужна передышка, особенно, во второй половине дня. Путешественники захотят сделать привал и найти приют, деловых людей позовут насущные хлопоты, а спорщики примутся искать не абстрактную истину, а душевное тепло и понимание. Вечером мудрым решением будет свернуть суету и заняться приватными делами. Можно вернуться домой, в офис или отбыть в тайное убежище.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам отложить все дела на вторую половину дня. В это время изменится настрой и удачнее сложатся обстоятельства. Проснется деловая, житейская, любовная или творческая интуиция. Для решения насущных задач вам удастся задействовать знакомые методы, слегка изменив их под новые нужды. Также, вам окажется проще маскировать свои ошибки, скрывать свои действия или их мотивы.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям приостановить гонку за успехом, взять паузу в сложной работе или в войне за свои убеждения. Вторая половина дня поможет расслабиться и снять парадную маску, предназначенную для внешнего мира. Если вы на грани срыва, вам не помешает закончить этот день бокалом вина или приемом седативного препарата. Если остались силы, вечер можно посвятить семье и домашним делам.

Рыбы ‌‌

Начало дня Рыбам стоит использовать для сброса накопившегося напряжения и ментальной перезагрузки. Если эти процессы пройдут удачно, вечером вам лучше не сидеть без дела. Хорошо включить присущее вам воображение, активизировать тайные желания, заняться решением неординарной задачи, вступить в оригинальное сотрудничество. Вам может принести пользу короткая командировка или небольшое приключение.