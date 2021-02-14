Эксперименты принесут крупные деньги — финансовый гороскоп на 15-21 февраля

Венера в Водолее говорит о том, что деньги к вам сейчас будут приходить необычными способами.

Для дохода сейчас нужно делать то, что никто до вас не делал, экспериментировать, искать новые источники дохода, менять привычки в том, что касается распоряжения деньгами. Стандартные схемы большого дохода не принесут. Станет интересно ходить за покупками: вы начнете замечать те вещи, на которые раньше не обращали внимания. Не факт, что ваши новые вкусы будут устойчивыми (да и ретроградный Меркурий говорит о том, что покупки могут быть неудачными). Поэтому ничего дорогого лучше не приобретать. Но взять приглянувшееся на заметку стоит. Неделя будет сложной для госслужащих и бизнеса, потому что их ждут инновации и связанные с их внедрением помехи и пробуксовки. На появление новых финансовых ситуаций и рост доходов стоит рассчитывать со среды по пятницу, в дни, когда растущая Луна будет в Тельце. В субботу квадрат Венеры с Марсом приведет к поспешным и из-за этого неудачным финансовым решениям.

Овен ‌‌

У Овнов вся эта неделя может сложиться напряженно с точки зрения финансов. Возможно, ваши ожидания относительно предполагаемого уровня доходов окажутся несколько завышенными. Воздержитесь от финансовых инвестиций в совместные коллективные проекты (акционерные общества, кооперативы и пр.). Кроме того, ваши деловые планы могут поменяться. Одна из вероятных причин этого может быть связана с нехваткой финансовых ресурсов. Это особенно относится к бизнесменам, ориентированным на коллективный бизнес вместе с деловыми партнерами на паях в рамках акционерного общества. Звезды не советуют заниматься делами, связанными с контактами, поездками, оформлением и визированием документов. Если же таковы ваши профессиональные обязанности и особенно выбирать не приходится, то вам следует заранее приготовиться к тому, что в каких-то вопросах вам придется ходить по кругу, многократно повторяя одну и ту же работу. Особенно это касается работы с документами, подготовкой и сдачей отчетов. Вам могут возвращать ваша отчеты с указанием на недостающие документы и прочее. Воздержитесь от работы в составе коллектива – такая работа будет связана с неразберихой и хаосом.

Телец

У Тельцов эта неделя может быть связана с напряженностью между вами и вышестоящим начальством. Возможно, вам прикажут делать то, с чем вы внутренне не согласны. Если вы работаете в непосредственном и постоянном контакте с начальством, то такая работа будет для вас особенно некомфортной. Возможно, вам выскажут претензии по поводу медлительности, задержки сроков выполнения работ или будут критиковать за низкое качество и ошибки. Не стоит предпринимать инициативу, если вас об этом специально не попросят. Также на этой неделе вам предстоит отчетливо осознать, что уровень доходов и успехи в карьере напрямую зависят от уровня ваших профессиональных знаний. Если вы проходите стажировку, то ориентируйте себя в большей степени на то, чтобы научиться использовать полученные знания на практике в профессиональной деятельности. Пусть здесь не все и не всегда будет получаться, но гораздо более ценно само движение по этому направлению и приобретаемый по ходу движения опыт. А в профессиональной деятельности вы можете терять материальную выгоду из-за неготовности ответить на профессиональные вопросы.

Близнецы

Вся эта неделя для Близнецов может быть связана с риском утраты авторитета, деловой репутации. Чтобы этого не произошло, старайтесь не допускать нарушений закона и правил профессиональной этики. Рекомендуется быть предельно внимательными к соблюдению служебных инструкций. Возможно, вы лично и ваша работа станете объектом пристального внимание и контроля со стороны представителей фискальных властей. Звезды советуют быть внимательнее и осмотрительнее при работе с техникой и механизмами. Возрастает вероятность получения производственного травматизма. Старайтесь не повышать степень риска своими действиями. Недостаток профессиональных знаний может привести к частым ошибкам. Также это не лучшее время для тех, кто находится в длительной служебной командировке и работает на вахте, вдали от родного дома и семьи. Не следует излишне доверять иностранцам и людям, приехавшим из других регионов.

Рак ‌‌

У Раков вся эта неделя с первого и до последнего дня может быть связана с ростом фактора нестабильности. Возможно, придется столкнуться с техническими сбоями и иными происшествиями форс-мажорного свойства. Это может привести на нарушению планов. Возможно, вам придется в оперативном порядке вносить коррективы в свои планы, чтобы свести к минимуму возможные убытки. Также это не лучшее время для финансовых операций на спекулятивных рынках. Прежде всего, речь идет об игре на товарно-сырьевой и валютной бирже. Бизнесмены могут испытывать нехватку оборотных средств для поддержания и развития своих проектов. Усиливается нестабильность в любой работе. Труднее всего придется работникам служб экстренного вызова: врачам скорой помощи, пожарным, полицейским, бойцам МЧС или военным. Также будет нелегко выполнять клиентские заказы. Возрастает вероятность получения рекламаций, возврата заказов и вам, вероятно, придется не раз возвращаться к той работе, которую выполняли ранее. Это повод задуматься о качестве своей работы и научиться выполнять её так, чтобы потом не пришлось ничего переделывать.

Лев ‌‌

У Львов, работающих в сфере услуг, вся эта неделя может быть связана с трудностями при выполнении клиентских заказов. Будьте готовы к тому, что среди ваших клиентов будут весьма требовательные или агрессивно настроенные люди. Старайтесь мягко урегулировать любые зарождающиеся спорные ситуации и помните о том, что «клиент всегда прав». Не исключены жалобы клиентов на вас начальству. Также вас могут ожидать серьезные осложнения, связанные с нарушениями в договорных отношениях. Это не лучшее время для прохождения собеседования и подписания трудового договора при трудоустройстве. Любой переговорный процесс может балансировать на грани срыва и если есть такой риск, то лучше отложить переговоры под благовидным предлогом. Это неблагоприятные дни для защиты диссертации или дипломной работы. Многие почувствуют торможение при выполнении текущей работы. В первую очередь это будет связано с участившимися техническими поломками. Например, если вы работаете в офисе на компьютере, то из-за сбоев в программном обеспечении могут быть утрачены файлы документов и какую-то часть работы придется заново переделывать. Чаще сохраняйте резервные копии.

Дева ‌‌

У Дев на этой неделе могут осложниться дела, имеющие отношение к юриспруденции, преподавательской, издательской и дизайнерской деятельности. Особенно непросто придется тем, кто судится с бывшими компаньонами из-за имущественных прав. Добиться мирового соглашения будет весьма проблематично. Строго исполняйте служебные инструкции и не допускайте нарушений трудовой дисциплины. Ваши опоздания и отсутствие на рабочем месте не останется незамеченным. Могут затормозиться или обратиться вспять процессы, связанные с продвижением в карьере. Нежелательно выходить на контакт с вышестоящим начальством и вносить предложения по совершенствованию работы. Кроме того, постарайтесь воздержаться от посещения корпоративных вечеринок – это может каким-то образом негативно повлиять на вашу карьеру. Вам будет нелегко находить взаимопонимание с коллегами и поэтому в текущих делах будет много пробуксовок и сбоев. Возможна путаница в распределении обязанностей в трудовом коллективе.

Весы ‌‌

Весы на этой неделе могут столкнуться с некоторой финансовой нестабильностью. Постарайтесь в эти дни воздерживаться от вложений денег в рискованные финансовые проекты. Также это не лучшее время для проведения операций по обмену валюты. Работающим в финансовой сфере рекомендуется воздерживаться от рискованных вложений. Не следует брать на себя ответственность за распоряжение чужими или заемными деньгами, если это не предусмотрено вашими профессиональными обязанностями. При проведении платежей, будьте внимательнее с цифрами – возрастает вероятность допустить ошибку. Бизнесменам не рекомендуется тратить деньги на проведение рекламных мероприятий ввиду невысокой результативности от таких вложений. Осложняется работа у тех, кто специализируется на выполнении услуг в сфере торговли модной одеждой, средствами косметики и парфюмерии, а также кто причастен к индустрии туризма, отдыха и развлечений.

Скорпион

Скорпионам в течение всей этой недели рекомендуется воздерживаться от подписания важных договоров, особенно если это имеет отношение к сделкам с недвижимостью или арендой. Затруднена работа строителей и коммунальщиков – вас могут подвести подрядчики, не поставив в срок материалы. Все это может привести к срыву сроков выполнения заказов. Вообще на этой неделе особенные осложнения могут возникать в любых проектах, которые находятся на завершающей стадии разработки. Могут быть выявлены ошибки и недочеты, и потребуется многое заново переделывать. Также может быть затруднена работа у тех, кто работает в семейном бизнесе, на дому или удаленно. Офисные служащие могут столкнуться с неудобствами на рабочем месте. Вас могут перевести в другой кабинет, где все будет для вас непривычно. Работа над отчетной документацией требует особенного внимания и профессионализма, иначе вы рискуете допустить много ошибок. Кроме того, в целом в работе с документами могут происходить странности – либо они будут пропадать в неизвестном направлении, либо вы их будете многократно переделывать, переоформлять, всякий раз допуская ошибки. Продавцы магазинов могут отметить снижение покупательского спроса, и это отразится на уровне доходов.

Стрелец

У Стрельцов, имеющих отношение к аналитической работе с информацией, вся эта неделя может проходить весьма неблагоприятно. Будьте внимательнее при работе с поступающей информацией, проверяйте поступающие сведения на предмет достоверности. Кроме того, вам будет сложнее находить взаимопонимание с коллегами. Воздерживайтесь от критических замечаний, не вступайте в бесплодные споры – это может отнять у вас много энергии и времени. Не позволяйте никому отвлекать вас от работы. Разговоры по телефону в рабочее время на посторонние темы могут лишить вас возможности спокойно и сосредоточенно работать. Просто потому, что ценное рабочее время будет потрачено на болтовню. И придется торопиться, допуская ошибки и просчеты, чтобы успеть все сделать в сжатые сроки. Звезды советуют, по возможности, заниматься индивидуальной трудовой деятельностью. Если же вы работаете в паре с партнером, то результативность вашего труда будет заметно снижена. Дело в том, что вы будете тяготеть к спокойному стальному стилю работы, а ваш партнер постоянно будет нарушать рабочий ритм своими креативными идеями и неуправляемыми действиями.

Козерог

Вся эта неделя для Козерогов может быть связана с излишне большими финансовыми расходами и невысокой результативностью от финансовых вложений. Не следует делать ставку на удачу и бросаться в авантюристические проекты. Спекулянты на фондовой и валютной бирже могут оказаться в проигрыше. Бизнесменам, специализирующимся на оптовых закупках товара с целью перепродажи, рекомендуется пока притормозить свою активность. В противном случае вы рискуете закупить товар, который окажется не востребован и потраченные деньги могут зависнуть. Общая рекомендация для бизнесменов и для рядовых работников такова: старайтесь экономнее расходовать свои деньги. Ведите детальный учет всех расходов – это поможет вам не выйти за рамки бюджета. Несмотря на пробуксовки и торможение в работе, воспринимайте это время как позитивный опыт для совершенствования качества своей работы и взаимодействия с коллегами. Многократные повторения будут полировать и оттачивать ваши профессиональные качества и мастерство.

Водолей

Водолеи, в своем стремлении проявить себя и добиться поставленных целей ценой личных усилий и инициатив, могут несколько переоценить свои способности. В течение всей этой недели вам, возможно, придется столкнуться с сопротивлением своим инициативам. Прежде всего, это может проявиться в невозможности по техническим причинам завершить в срок какие-то работы. В зону особых проблем может попасть работа строителей, коммунальщиков, риелторов и работников складов. Попытка разобраться с состоянием своего бюджета и подготовить отчетную документацию может привести к серьезным затруднениям – вам будет трудно свести баланс и отыскать ошибку. Некоторые виды деятельности будут идти с проволочками и торможением. В первую очередь это относится к тем, кто работает консультантом сетевого маркетинга и пытается расширить круг потенциальных клиентов и подписчиков. Непросто придется также работникам сферы услуг, работа которых призвана сделать жизнь людей уютнее, веселее, приятнее, а самих их – красивее и здоровее. Сюда относятся игровые клубы, фитнес клубы, салоны красоты, концертные залы, рестораны и театры.

Рыбы ‌‌

Работа с информацией в течении всей недели может стать для Рыб серьезным испытанием нервной системы. Вы можете систематически допускать ошибки, на исправление которых будет расходоваться много времени. Затруднена работа торговцев, консультантов. Причина трудностей отчасти может быть связана с увеличением потока поступающей к вам информации. Не всегда удастся потратить нужное количество времени на аналитику. Также качество этой информации и степень её достоверности могут быть сомнительными. Поэтому основная задача этих дней – не допустить ошибку, не стать на ложный путь при принятии решений. Возможно, вам придется столкнуться с торможением и препятствиями в делах, связанных с проектно-строительными работами, дизайном помещений и жилищно-коммунальным хозяйством. Попытка сделать свою работу на современном уровне приведет вас к пониманию, что вам не хватает соответствующих задачам материалов и инструментов и опыта. Но многократные попытки добиться совершенства не пройдут для вас впустую, и кое-какой ценный опыт в результате будет приобретен.