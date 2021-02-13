Между хаосом и порядком – гороскоп на неделю 15-21 февраля

На этой неделе на небе формируется 2 значимых планетных аспекта и оба они носят напряженный характер, что, несомненно, накладывает негативный отпечаток на всю эту неделю.

17-18 февраля квадратура Сатурн-Уран. Это достаточно редкий аспект, который повторяется дважды за примерно 45 лет. Действие аспекта очень мощное и способное перекрыть своим влиянием не только эту неделю, но и две недели до и после этой недели, т.е. большую часть февраля. Проявляется в большей степени на уровне общественно-политических движений. Поскольку Сатурн символизирует традиционные ценности, закон и порядок, а Уран – планета хаоса и революций – то борьбы этих двух начал может привести к серьезным общественным потрясениям. В первую очередь этот аспект может затронуть те государства и страны, где назревает недовольство, а институты власти и права ослаблены. В этом случае могут проявиться стихийные революционные выступления с элементами насилия и беспорядков. Это классический аспект борьбы революции и контрреволюции, борьбы между хаосом и порядком.

19-20 февраля квадратура Венера-Марс. Аспект проявляется главным образом в межличностных отношениях. Усиливаются собственнические проявления в любви и партнерстве. Что ведет к проявлениям ревности. Также этот аспект усиливает сексуальные потребности, которые ищут выхода несмотря на запреты и приличии поведения. Поэтому, наряду с ревностью, могут быть и измены. Аспект также может проявляться в финансовой сфере как неудержимое стремление к владению собственностью, деньгами и вещами. Может приводить к спонтанным покупкам во время шопинга и растрате всех денег

Овен ‌‌

Вся эта неделя может быть связана у Овнов с некоторым разочарованием относительно своих планов. Если вы построили себе долгосрочные планы, то сейчас начнете осознавать, что многое из того, что вы желали получить, окажется несбыточным. Одной из вероятных причин этого может стать недостаточный финансовый ресурс. Многое в нашей жизни зависит от наличия денег. А если их недостаточно, то и планы придется отчасти сворачивать и отчасти корректировать. Не пытайтесь как-то влиять на ситуацию – для этого у вас не будет ясного понимания, а также достаточного количества энергии, решимости. Единственная эффективная тактика сейчас – подстраиваться под сложившуюся ситуацию, адаптируясь и проявляя гибкость. Наиболее проблемной темой недели могут стать взаимоотношения с друзьями и подругами. Между вами может произойти либо конфликт, либо вы отдалитесь от некоторых друзей. Вероятно, это будет связано с тем, что у вас в первом приоритете будут не друзья, а своя семья. Воздержитесь от праздного времяпрепровождения. Дружеские вечеринки, клубы, развлечения – вот что может стать сейчас источником для неприятностей и пустой траты денег. Чем меньше в вашей жизни будет непредсказуемости и импровизации в эти дни, тем спокойнее все пройдет.

Телец

Тельцы, в своем неудержимом стремлении заявить о себе и проявить себя, могут неправильно рассчитать свои силы. Возможно, вам не хватит личностного ресурса и влияния для того, чтобы формировать события вкруг себя и диктовать свою волю другим людям. Ведь всегда найдется кто-то более сильный и влиятельный, который встанет на вашем пути и остановит вас. Звезды советуют сознательно притормаживать себя всюду, где это возможно. Дело в том, сейчас вы будете склонны к чрезвычайно независимому и свободолюбивому поведению. В идеале нет ничего предосудительного в том, что человек желает вести себя самостоятельно и свободно. Все дело в чувстве меры и в готовности к самоограничению, когда ваша свобода поведения начинает затрагивать других людей. И вот с этим может возникнуть проблема. Сейчас вы склонны болезненно воспринимать любые правила и порядки, которые, по вашему субъективному мнению, ограничивают вашу свободу действий. Поэтому не исключены конфликтные ситуации с правоохранительными властями и начальством на работе. Возможно, от вас будет требоваться более энергичная деятельность, однако вы будете ощущать, что не в состоянии справиться с нагрузками. Наиболее типично это проявляется, когда начальство требует от вас результата работы, а вы не соответствуете этим требованиям.

Близнецы

Вся эта неделя может заставить Близнецов проявить беспокойство о сохранении своего авторитета и репутации. Дело в том, что могут возникнуть осложнения в отношениях с представителями власти и правопорядка. В связи с этим рекомендуется уделять повышенное внимание соблюдению правил и норм закона. Если у вас есть автомобиль, то нарушения правил дорожного движения не останутся незамеченными дорожно-постовой службой. И совсем не факт, что вам удастся уговорить инспектора не отнимать у вас права на вождение автомобилем. Возрастает вероятность штрафных санкций. И так в любом деле, требующем соблюдения определенных правил. Не рекомендуется подавать в суд исковые заявления об имущественных спорах. Начатое в этот период разбирательство имеет мало шансов на успех. Это время связано с бюрократическими проволочками, утерей и неправильной интерпретацией важных документов. Также звезды предостерегают вас от дальних поездок, путешествий. Нежелательно плотно общаться с иностранцами или людьми иной культурной традиции, приехавшими в ваши края издалека. От таких людей у вас могут быть неприятности.

Рак ‌‌

Жизнь Раков на этой неделе нельзя назвать спокойной и размеренной. Все эти дни могут быть связаны с какими-то неожиданными происшествиями не совсем приятного свойства. Дело в том, что вы не будете застрахованы от чрезвычайных происшествий, в том числе травм, технических сбоев, аварийных ситуаций. Старайтесь не делать ничего такого, что могло бы повысить для вас риск травматизма. Например, на это время лучше воздержаться от катания на коньках и на лыжах, а также воздержаться от участия в спортивных состязаниях с элементами силовой борьбы. Будьте аккуратнее при обращении с электроприборами и бытовой техникой. Будьте осмотрительнее при использовании технических средств, механизмов с выступающими острыми металлическими частями, будьте осторожнее в обращении с огнем. Велика вероятность получить травму, порез, ожог. Другая, потенциально проблемная тема может быть связана с нехваткой денег. Если у вас большие кредиты, то может не найтись нужной суммы денег для текущих выплат по кредиту. Ситуация с долгами и кредиторами может приобрести особую остроту. А взять где-то еще взаймы денег будет проблематично.

Лев ‌‌

У типичных Львов эта неделя может быть связана с усилением непонимания с партнером по браку и по бизнесу. Прежде чем о чем-то договариваться и принимать совместные решения, хорошенько обсудите все и убедитесь, что правильно поняли друг друга. В деловом партнерстве речь может идти о нарушении договорных отношений и ваших совместных финансовых потерях. Возможно, поведение партнера по браку или партнерши по браку станет излишне нетерпимым, сварливым и иногда агрессивным. В результате не исключена конфликтная ситуация. Попытайтесь создать у себя дома уютную комфортную обстановку – это поможет смягчить остроту ситуации в супружеском союзе. Также старайтесь проявлять терпимость к партнеру, даже если вы не испытываете удовлетворения от этих отношений. Отложите на другое время обсуждение острых и принципиальных вопросов. Впрочем, если вас давно тяготит эта партнерская связь, и вы хотели бы расстаться, то сейчас самое время расставить все точки над «i». Не стоит затягивать отношения, если они перестали приносить радость и стали обременительными.

Дева ‌‌

Девам на этой неделе рекомендуется воздерживаться от излишне высоких физических нагрузок. Это относится как к выполнению профессиональных обязанностей, так и спортивных состязаний и занятий в тренажерном зале. Дело в том, что вы будете чувствовать, что у вас много энергии и вам трудно будет себя удержать от перегрузок. Однако это обманчивое впечатление может привести к быстрому физическому истощению. А это, в свою очередь, может негативно отразиться на вашем состоянии здоровья. Не исключены инфекционные заболевания с высокой температурой. Опасайтесь заразиться вирусной инфекцией, ОРЗ и ОРВИ. При приеме лекарственных препаратов будьте осмотрительнее – возрастает риск перепутать лекарства или передозировать. Также будьте разборчивее и умереннее в питании. Определенные сложности могут возникнуть при уходе за домашними животными. Если у вас есть собака, то вы можете столкнуться с ее неадекватным агрессивным поведением. Есть риск быть покусанными или получить неприятности иного рода.

Весы ‌‌

У Весов эта неделя пройдет достаточно напряженно. В первую очередь это относится к тем, у кого есть дети. Возможно, поведение вашего ребенка заставит вас поволноваться. Воспитательные меры, направленные на ограничения и наказания ребенка, могут оказаться неэффективными. Сохраняйте самообладание, старайтесь действовать твердо, но не жестко. Другая вероятная проблемная тема связана с романтическими отношениями. Молодые Весы, переживающие период влюбленности, в начале недели могут наломать дров в отношениях с любимым человеком. Вероятная причина этого – отсутствие взаимопонимания в интимных отношениях. Не следует требовать от партнера то, что хочется вам без учета его мнения. Старайтесь воздерживаться от проявления ревности и подозрительности по отношению к любимому человеку. Нереалистичные ожидания также могут стать поводом для размолвки. Не пытайтесь что-то навязывать любимому человеку – это может спровоцировать внезапный разрыв. Неделя складывается неблагоприятно для праздного времяпрепровождения. Переключаясь на деловую активность вы сможете избежать многих неприятностей.

Скорпион

Тема супружеских и семейных отношений может стать проблемной для Скорпионов на этой неделе. Одной из вероятных причин ухудшения отношений в семье и супружестве может стать подозрение партнера в обмане, ревность, а также необязательность в исполнении обещаний. Типичной ситуацией может стать отказ кого-то из членов семьи выполнять возложенные на него обязанности. Ведь в каждой семье существует определенное разделение обязанностей. Кто-то ходит по магазинам за продуктами, кто-то готовит обед из этих продуктов, а кто-то выносит мусор. Сбой в этой отлаженной цепочке семейного быта и может привести к разбирательствам. Другая причина неурядиц может возникать, если вы проживаете в одной квартире с родителями, а также с бабушками и дедушками. Тогда ждите классических противоречий между поколениями в стиле конфликта «отцы и дети». В этом случае у вас будет повод еще раз задуматься о том, чтобы жить отдельно на съемной квартире. В деловых отношениях совместные с партнером дела могут сталкиваться с несогласованностью и нарушениями договоренностей.

Стрелец

Эта неделя складывается неблагоприятно для тех Стрельцов, кто привык много времени уделять общению с окружающими. Если у вас широкий круг контактов, то сейчас множество связей и разговоров может показаться вам излишне обременительными. Наиболее сложной и проблемной темой недели могут стать ненужные, а часто и просто вредные, контакты с окружающими людьми. Вас могут часто отвлекать по совершенно ненужным лично вам поводам. Не позволяйте никому отнимать ваше личное время. Таким образом, у вас могут испортиться отношения с кем-то из родственников, знакомых или соседей. Но иначе нельзя, если вы понимаете, что вас начинают откровенно использовать в чужих интересах. В этом случае необходимо уметь сказать твердое «нет». Также следует больше внимания уделить своему здоровью. Дело в том, что в эти дни резко возрастает вероятность простудных заболеваний с высокой температурой и острым воспалительным процессом. Достаточно будет попасть под сквозняк или переохладиться, чтобы болезнь свалила вас с ног. Из-за проблем со здоровьем могут пострадать ваши планы относительно выполнения тех или иных дел на работе. Сложность момента в том, что будет трудно найти кого-то себе в помощь, и все дела будут висеть на вас тяжелым грузом.

Козерог

У Козерогов на этой неделе могут возникнуть крупные непредвиденные финансовые расходы. Основная доля этих расходов может придтись на неожиданные незапланированные ранее траты, которые вы будете вынуждены провести в экстренном порядке. Это, вероятно, может быть срочный ремонт бытовой техники или устранение неполадок в автомобиле. Так или иначе, но это неожиданное обстоятельство может нарушить баланс вашего бюджета в вашем бюджете может образоваться дыра. Другая вероятная причина финансовых затруднений может быть связана с излишне большими и неосмотрительными расходами на развлечения и увлечения. Если же вы питаете склонность к азартным играм на деньги, то звезды советуют обходить стороной игровые клубы и интернет-казино. Другая проблемная тема недели может быть связана с романтическими отношениями. Возможно, вы не сможете себе позволить купить билеты себе и любимому человеку на концерт или сходить в ресторан – и это может ограничить ваши возможности в плане совместных развлечений. В любом случае все упирается в деньги, вернее, в их недостаточное количество.

Водолей

У Водолеев на этой неделе усиливается потребность в самостоятельных поступках. Если раньше вы могли кому-то позволить что-то решать за вас или оказывать на вас влияние, то теперь любая попытка давления на вас абсолютно недопустима и бесперспективна. Вы можете быть настроены категорически к любым вмешательствам в свою личную жизнь. Особенно это касается вмешательства со стороны родственников и членов семьи. На этой почве могут возникать трения и конфликтные ситуации в семье. С другой стороны вы будете склонны игнорировать интересы членов семьи и поступать своевольно. Поэтому можете столкнуться со вполне законным недовольством с их стороны. Старайтесь не развивать излишней активности и не вовлекать в сферу своей активности членов семьи. Иначе ваше поведение домашние будут воспринимать как излишнее беспокойство для себя. Бунт против ограничений семьи типичен для молодых людей, которые пока живут в родительском доме и зависят от родителей в материальном и финансовом смысле. Но такой бунт не несет в себе конструктивного начала. Вы сможете получить то, что хотите и даже более того, если отложите реализацию своих запросов на другое время. А сейчас гораздо разумнее умерить свои амбиции и набраться терпения. Настанет время и немного спустя вы сможете реализовать свои инициативы в более спокойной и гармоничной психологической атмосфере.

Рыбы ‌‌

Эта неделя для Рыб может стать временем внутренних сомнений и переоценки своих поступков. Причиной для этого может стать осложнение в делах, когда ваши поступки будут сталкиваться с противодействием неких сильных и влиятельных людей. Пересмотр подходов к методам достижения поставленных целей может оказаться полезным для вас в плане личностного развития, однако в текущей перспективе это не принесет вам быстрого результата. Торможение в делах будет чувствоваться в течение всей недели. Не пытайтесь найти обходные пути, действуя методами тайной дипломатии и пытаясь договориться кулуарно – это может только осложнить ситуацию. Прежде всего, психологический дискомфорт может затронуть ваши отношения с окружающими. Старайтесь не доверять никому свои секреты и не откровенничать на темы личной жизни. Сказанное вами в эти дни может быть использовано против вас же. Держитесь подальше от сомнительных личностей. Женщинам лучше не садиться в автомобиль с незнакомыми людьми. Все подобные ситуации чреваты для вас неприятностями.