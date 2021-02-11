Дайте волю своим желаниям — любовный гороскоп на 12 февраля

Сегодня вам не стоит оглядываться на других и слушать чужое мнение. Делайте то, что считаете нужным.

Овен ‌‌

Сегодня чувства и планы Овнов остаются прежними, но накал страстей падает. Даже самые упорные и отчаянные Овны сбавят темп, а многие Овны добровольно уйдут в тень: сегодня это лучший способ залечить раны, если романтические планы сорвались, и прочувствовать вкус успеха, если удалось получить приз.

Телец

Сегодня настрой влюбленных Тельцов зависит от итога их активности. Тельцы, поймавшие свой шанс, празднуют трудную победу, при этом им важно не испортить плоды своего успеха. Крах в любви приведет к отчаянию. Медлительные Тельцы в полной мере почувствуют смысл слов «кто не успел, тот опоздал».

Близнецы

Сегодня влюбленных Близнецов манит таинственность. Они способны усмотреть в своих приключениях мистику или начать совершать какие-то закулисные маневры. Звезды советуют пока не напускать в отношения лишнего тумана. Прибегайте к дымовой завесе там, где нужно, а в остальном обойдитесь без интриг.

Рак ‌‌

Сегодня звезды советуют Ракам планировать любовные встречи и другие маневры личного характера на вторую половину суток. Попытка ускорить события не даст результата - а в некоторых случаях еще и приведет к неприятному эффекту, который не входил в планы и выставит вас перед пассией не в лучшем свете.

Лев ‌‌

Сегодня Львам важно владеть своими эмоциями и избегать в любви пораженческих настроений. То, что не получилось вчера, можно сделать сегодня вечером - например, осуществить тайно то, что не удалось реализовать открыто. Но помните, что любой обман не вечен, а неправды ваш партнер, похоже, не любит.

Дева ‌‌

Сегодня Девам лучше отложить свидание на вторую половину дня, когда появится романтичный настрой или сложится интригующая атмосфера, подпитывающая их чувства. Однако не стоит рассчитывать на откровенный разговор: все, что вы хотите донести до любимого человека, придется дать ему понять без слов.

Весы ‌‌

Весам звезды советуют сделать в своей личной жизни паузу. Хорошо, если тайм-аут будет тотальным и безусловным (например, вы исчезнете с глаз любимого человека на выходные). Если для этого вам потребуется причина, она найдется: у вас наверняка есть дела, с выполнением которых лучше не затягивать.

Скорпион

Вторая половина дня поможет Скорпионам частично вернуть гармонию в личные отношения - а если это невозможно, то вернет душевный покой и уверенность в себе самим Скорпионам. Это удачный момент для свидания: ваша пассия станет более покладистой или вы загадочным образом предугадаете ее капризы.

Стрелец

Сегодня Стрельцы нуждаются в понимании. Любимый человек должен не только разделять их взгляды, но и принимать их образ действий и стиль жизни. Для знакомств и первых свиданий это не лучшее время: вы будете не в идеальной форме и можете создать у потенциального партнера ложное впечатление о себе.

Козерог

Козероги могут уверенно планировать на вечер интимное свидание. Вторая половина этого дня поможет им проявить инициативу, расслабиться и отпустить на волю свою чувственность, а также замаскировать свои ошибки и скрыть некоторые действия, которые они не считают нужным выносить на всеобщее обозрение.

Водолей

Сегодня Водолеи не готовы к любовным подвигам, что почувствуется особенно ясно вечером. Водолеям-счастливчикам, у которых в личной жизни все гладко, лучше пригласить пассию в закрытое спокойное место. Водолеям, уставшим от страстей, следует отдохнуть. Для новых приключений момент неподходящий.

Рыбы ‌‌

Утром влюбленные Рыбы склонны оглядываться на других и считаться с чужими мнениями, но вечером махнут на все рукой и дадут волю своим желаниям. Звезды говорят, что это правильное решение: не стоит сдерживать свои эротические фантазии, если они не приносят вам и другим никакого вреда, кроме пользы.