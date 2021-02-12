Грызем гранит науки — финансовый гороскоп на 12 февраля

Сегодня повезет тем, кто подтягивает профессиональные знания.

Овен ‌‌

У Овнов сегодняшний день складывается исключительно удачно для налаживания гармоничных и доверительных отношений с начальством. Если вы сами занимаете руководящую должность, то ваши управленческие решения будут точными и своевременными. Хороший день для урегулирования вопросов с налогами. Также вы имеете неплохие шансы найти дополнительную подработку.

Телец

У Тельцов благоприятный день для учебы и повышения уровня квалификации. Успешно проходит сдача экзаменов по переаттестации. Ваш профессиональный авторитет заметно повысится благодаря тому, что вы сможете продемонстрировать глубину своих познаний. Бизнесмены могут расширить географию своего бизнеса, если совершат поездку с целью изучения региональных рынков.

Близнецы

У Близнецов в этот день не возникнет никаких проблем при осуществлении профессиональной деятельности. Независимо от того, какую должность вы занимаете, профессиональные вопросы будут решаться быстро и эффективно. Это хорошее время для делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Руководящие работники могут быть уверены в том, что их приказы и распоряжения будут точно и своевременно исполняться.

Рак ‌‌

У Раков, имеющих свой бизнес, этот день благоприятствует служебным командировкам. Вы сможете обзавестись полезными деловыми связями с партнерами из других стран и регионов. Успешно будут проходить рекламные компании. Можно вести переговоры и подписывать юридически обязывающие договора. Наилучшим образом проявят себя представители творческих профессий.

Лев ‌‌

Львам в течение этого дня удастся проявить свои технические таланты и способности. В частности, вы сможете выступить в роли изобретателя, рационализатора, предложить интересное техническое решение, благодаря которому повысится эффективность и качество работы. Работники, проходящие стажировку на новом месте работы, способны быстро приобретать полезные навыки и осваивать тонкости профессии.

Дева ‌‌

Девам в этот день удастся договориться с любым интересующим человеком по любому вопросу. У вас прекрасные шансы для расширения и укрепления деловых связей. Успешно проходят деловые поездки, контакты, работа с клиентами, консультирование и оформление документов. Увеличат доходы водители транспортных средств и торговцы.

Весы ‌‌

Весам рекомендуется упорно и методично заниматься выполнением профессиональных обязанностей и успех не заставит себя долго ждать. Делайте ставку на выстраивание гармоничного делового взаимодействия с коллегами и подчиненными – эти люди вас не подведут. Используйте этот день для повышения уровня профессионального мастерства и урегулирования взаимоотношений с коллегами.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют не бояться экспериментировать в профессиональной деятельности. Сейчас у вас усиливается творческий потенциал, и вы сможете усовершенствовать стиль и методы в работе. Бизнесмены могут дать старт своим проектам – они получат поддержку и развитие. Также это хорошее время для учебы, повышения уровня профессиональных знаний.

Стрелец

У Стрельцов сегодняшний день может быть связан с ростом доходов и успешным решением материальных вопросов. Увеличится количество выгодных заказов, в том числе за счет дополнительной подработки. На этот день можно запланировать ответственные работы по завершению каких-то проектов. Прекрасных результатов в работе смогут добиться строители и коммунальщики.

Козерог

У Козерогов в этот день может произойти усиление интеллектуальных способностей. Вы сможете в параллельном режиме выполнять несколько типов работы, связанных с контактами, обменом и аналитической обработкой информации, поездками и оформлением документов. Активнее привлекайте свои деловые связи для решения актуальных вопросов.

Водолей

У Водолеев в этот день возрастают шансы на продвижение вверх по карьерной лестнице. Отношения с вышестоящим начальством складываются конструктивные, ваши успехи в работе не останутся незамеченными и неоцененными. Главное условие для успеха – целенаправленная деятельность для выполнения запланированных работ. Решения, принимаемые руководящими работниками, будут иметь хорошую финансовую отдачу.

Рыбы ‌‌

У Рыб исключительно удачный день для профессионального образования. Это может быть как обучение в высших учебных заведениях, так и самостоятельная учеба с помощью обучающих аудио и видеоматериалов. Успешно проходят служебные командировки. Бизнесменам рекомендуется проводить рекламные мероприятия по раскрутке своих проектов.