Доверяйте инстинктам — любовный гороскоп на 13 февраля

Сегодня стоит прислушиваться к природным инстинктам, чтобы все сделать правильно.

Овен ‌‌

Этот день влюбленным Овнам лучше провести в закрытом месте, но не в пассивном режиме. Хорошо уединиться вдвоем, уехать вместе за город. В такой обстановке можно не только дать волю тайным чувствам и эротическим фантазиям, но и удивить любимого человека своим скрытым талантом - например, кулинарным.

Телец

Сегодня у Тельцов день свободы, в том смысле, что им никуда не нужно спешить и ни под кого не надо подстраиваться. Единственное, с чем им следует считаться - вкусы и ритмы партнера, и это влюбленные Тельцы сделают с большим удовольствием. Лучшее средство примирения - совместная чувственная нирвана.

Близнецы

В эти сутки влюбленные Близнецы склонны подбираться к цели окольным путем. Возможно, они поддадутся старой иллюзии, нашептывающей, что открытая честная игра не для них. Звезды советуют не усердствовать в хитроумных маневрах: небольшой позитивный эффект сегодня обернется большой проблемой в будущем.

Рак ‌‌

Сегодня Раки получают преимущество в любовной игре - особенно, если она ведется виртуально или на расстоянии. У них появляется невидимое тайное оружие, которым они отлично владеют и которое пускают в ход при первом же удобном случае. Это может быть их природная интуиция, фантазия или чувственность.

Лев ‌‌

Сегодня влюбленным Львам не обойтись без хитрости и изобретательности, а также без проницательности и чувства самосохранения (на случай, если что-то пойдет не так). В нужную минуту важно продемонстрировать свой чувственный потенциал: любимый человек восприимчив к нему куда больше, чем показывает.

Дева ‌‌

В эти сутки Девам важно раскрыться перед своим партнером эмоционально. Чувства и действия будут ценнее слов, поэтому звезды советуют не увлекаться подробными указаниями, не пытаться произвести на пассию впечатление своей интеллектуальной мощью, имиджем знатока всяческих вещей или красноречием.

Весы ‌‌

Сегодня те или иные обстоятельства помешают Весам беспечно и всецело отдаться любви. Возможны мелкие хлопоты, отдельные беспокойства. Не исключено, что вам придется позаботиться о безопасности. В новых отношениях желательно убедиться в чистоте намерений партнера и в адекватности его привычек.

Скорпион

Сегодня звезды советуют влюбленным Скорпионам не сдерживать страсть, но и не терять разум. Пребывание на одной чувственной волне сейчас вовсе не гарантирует вам полной прозрачности отношений. Пользуясь вашими чувствами, партнер может «подставлять» вас или провоцировать на неподобающие поступки.

Стрелец

Сегодня влюбленным Стрельцам не стоит строчить романтические смс, пытаться покорить пассию своим литературным талантом или ораторским пылом: обстоятельства заблокируют эти способности. На первое место в отношениях лучше поставить понимание и сочувствие (желательно, не пассивное, а деятельное).

Козерог

Сегодня Козероги неравнодушны к хорошему сексу и не прочь заняться им по расширенной программе. С нежной привязанностью все обстоит хуже: пытаться влюбить в себя Козерога, подыгрывая его страстям и интимным привычкам - дело почти безнадежное, для настоящей любви Козерогу потребуется нечто большее.

Водолей

Сегодня Водолеи верны своим чувствам и любовным принципам, но постоянно испытывают недостаток энергии или конкретной мотивации. То, что приводило их в восторг еще минуту назад, в следующий миг может оставить равнодушными. Вдохновляющее, но и расслабляющее действие на многих из них окажет алкоголь.

Рыбы ‌‌

Сегодня влюбленных Рыб ведет их собственный природный инстинкт, и, повинуясь ему, они все делают правильно. Можете смело отправлять в бан тех, кто сует нос в вашу личную жизнь, а также друзей, дающих непрошеные умные советы: вы и только вы знаете, как вам следует действовать в интимной ситуации.