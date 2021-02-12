Окунаемся в мир грез и фантазий — гороскоп на 13 февраля

2-3 лунные сутки. Сегодня Луна в Рыбах создает преходящие моменты эмоционального вдохновения, которые важно вовремя ловить.

Практическая хватка и стремление к прогрессу в эти минуты будут дополнены тонким чутьем и богатым воображением. Есть условия для спокойных, но интересных занятий, в которые хочется погрузиться без остатка и для которых нужна атмосфера интимности. Может удачно пойти ремонт старых вещей, кулинарное и другое ручное творчество, реконструкция практической части бизнеса, прикладное изобретательство и даже серия простых хозяйственных дел. Отличным фоном для многих процессов дня окажется музыка.

Овен ‌‌

Этот день может сделать Овнов эмоциональными и непостоянными, зависимыми от ситуации, порой вынуждает их действовать «за кулисами». Энергии немного, но полная расслабленность и безделье не рекомендуются. Можно заняться хозяйством или тайной частью бизнеса, отработать в уединении какой-то полезный навык или исправить ошибку, найти применение своим скрытым талантам или дать выход тайным чувствам.

Телец

Тельцам в эти сутки некуда спешить. Также, сегодня им не обязательно подавлять свои привычки и эмоции, всенепременно соответствовать каким-то правилам, ожиданиям или критериям. Размеренный спокойный режим и отсутствие жесткого контроля положительно отразятся на их душевном состоянии и на любом деле, которым они заняты. Это прекрасный день для психологической реабилитации и умеренной трудотерапии.

Близнецы

Сегодня Близнецам придется действовать скрытно, преследуя некую тайную цель. При лени или нехватке мотивации, дополнительный стимул даст воображение. Ваша эффективность возрастет, если вы будете держать в уме идеальный образ или представлять, как исполняется мечта. Но это опасный путь: можно уйти в знакомые иллюзии. Лучше выбрать другое средство - например, создать настрой при помощи музыки.

Рак ‌‌

Сегодня Раки неплохо справляются с делами в одиночку, так как их поддерживает невидимая сила. Возможно, это продуманный план, а возможно, их давняя фантазия, которая дает им вдохновение. Звезды подсказывают, что в этот день есть и другой путь - с кем-то скооперироваться, на почве общих надежд или пересечения деловых интересов. Этот путь продуктивнее, если вы не живете минутой и думаете о будущем.

Лев ‌‌

Сегодня звезды советуют Львам учитывать свой эмоциональный настрой и общее самочувствие. В случае недомоганий, лучше отменить опасные эксперименты и оставить на повестке дня лишь необходимые дела. Если вы в боевой форме, можно рискнуть: возможно, вам удастся обходным путем добиться того, что не удалось получить путем переговоров. При этом важно учесть скрытые детали и исключить утечку информации.

Дева ‌‌

Сегодня Девам не стоит афишировать свое сотрудничество с другими людьми, в том числе, иностранцами и чужаками. Оно может повлиять на их репутацию в коллективе - например, служебном. Также, оно может нанести неочевидный вред их инструментам, подопечным или здоровью, который проявится позже (особенно, если применяются нестандартные методы или оказывается помощь в каком-то специфическом вопросе).

Весы ‌‌

На этот день Весам не стоит планировать полный отдых, а также чистое творчество, интеллектуальные занятия и развлечения. В любой ситуации найдется причина для хлопот, и из-за них ни одному из указанных занятий не удастся отдаться полностью. Это день мелких дел, в которых требуется воображение, скрытность или изобретательность. Возможны проблемы с соблюдением аккуратности, безопасности и гигиены.

Скорпион

Сегодня Скорпионам пригодится чутье при распознавании чужих тайных мотивов. Окружающие готовы к сотрудничеству - но не исключено, что при этом не слишком чисты их намерения. У них возможны странные привычки, рискованные методы, сомнительные связи. Помогая вам сейчас, они могут подвести вас в будущем, превратиться из ваших друзей во врагов, склонить вас к противоправным действиям и подрыву основ.

Стрелец

Сегодня Стрельцам лучше оказаться дома или там, где можно дать волю эмоциям. Что не означает безделья и расслабленности - наоборот, хорошо заняться чем-то полезным. В эти сутки есть вдохновение заботиться о жилье и близких, заниматься хозяйством, наводить уют, помогать членам семьи, друзьям или тем, кто нуждается в тайной поддержке. Удачный момент для нестандартных видов помощи и работ на дому.

Козерог

Сегодня Козероги могут спокойно делать то, что считают нужным. День позволяет им действовать в собственном темпе, при этом подходить к решению любой задачи не формально, а творчески. Многим Козерогам удастся обойти ловушки, созданные новыми и пока не привычными им правилами. День неплох для бизнеса, секса, умеренных тренировок и хозяйственных дел с элементом креатива (кулинарии, ремонта вещей).

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям отложить внешнюю активность и ограничиться частной жизнью: она не так скучна, как может показаться. Найдя точку опоры и поймав волну вдохновения, можно в собственном доме найти повод для исследований и пространство для креатива (например, кулинарного). Одновременно, стоит учесть непостоянство сегодняшних настроений. Если стимул исчез, лучше свернуть эксперимент.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды не советуют Рыбам режим полной пассивности. Обстоятельства создают все условия для постепенного прогресса в делах, и по мере сил ими следует пользоваться. Можно обойти новые неудобные правила, положиться на привычку, память, фантазию, интуицию. Проявив немного настойчивости и изобретательности, вы получите неплохой результат, который будет мотивировать вас на дальнейшие действия.