Астролог рассказала, с чего начать китайский Новый год

Новый год по китайскому календарю празднуется 12 февраля. Какие действия необходимо предпринять, чтобы направить свою жизнь в нужное направление, рассказала астролог Анастасия.

Новый год в Китае — самый главный и продолжительный праздник. Жители этой страны готовятся к нему заранее. Китайский Новый год приурочен к зимнему новолунию, и с астрологической точки зрения этот период очень важен. Неофициально праздник называют «новым лунным годом». Не секрет, что фазы Луны влияют на жизнь представителей всех знаков зодиака. С чего начать этот период — рассказывает астролог.

Очищением следует заниматься до наступления новолуния. Этот период идеально подходит для избавления от старых и ненужных вещей, от долгов и тяжелого балласта обид.

Уже с наступлением китайского Нового года следует составить список или карту желаний.

Этот день хорошо походит для ритуалов в том числе. Если не хочется феячить, то можно просто наметить список планов и целей, которые вы хотите осуществить. Любые позитивные аффирмации приветствуются.

С наступлением «нового лунного года» очень важно обратиться внутрь себя. Почувствовать свое внутреннее состояние, обратить внимание на настоящее. Возможно, на душе у человека есть тяжелый груз, от которого необходимо избавиться.

Не менее важно разобраться со здоровьем. Возможно у человека есть вопросы, которые он откладывал до последнего. Не исключено, что есть смысл наметить план лечения.

Новое и желаемое чаще всего кроется в неполном настоящем и оно далеко не всегда заключается в машинах/Мальдивах и приклеенных долларах на карту желаний, иногда все проще.