Сюрприз укрепит вашу связь — любовный гороскоп на 14 февраля

В день всех влюбленных стоит устроить романтический вечер с сюрпризами для второй половинки.

Овен ‌‌

Сегодня влюбленные Овны не расположены делиться с любимым человеком своими планами, деловыми секретами и связанными с ними опасениями. Во всем, что касается чувств, можно рассчитывать на открытость и доверие - правда, лишь в постоянных отношениях, распахивать душу перед незнакомцем Овны не решатся.

Телец

Утром и днем Тельцам лучше исключить любовные инициативы и попытки что-то изменить. Если в отношениях есть взаимопонимание, можно спокойно отдохнуть в обществе любимого человека. В конце дня возможно сообщение или приглашение личного свойства, а вечернее свидание будет не лишено забавных моментов.

Близнецы

Близнецы сегодня утратят интерес к любовной игре, но вновь обретут его вечером. В конце дня появится настроение для переписки, позвонит объект симпатий, появятся оригинальные варианты идей для свидания. Свободным Близнецам стоит целенаправленно посетить какую-нибудь вечернюю тематическую тусовку.

Рак ‌‌

В утренние и дневные часы влюбленные Раки не слишком азартны, но в конце дня способны собраться с духом и взять быка за рога. От беспредметных фантазий и перебора путей они перейдут к выбору конкретных вариантов. Возможно, так на них подействует общая атмосфера вечера или чье-то личное сообщение.

Лев ‌‌

Сегодня влюбленные Львы плавают в мечтах или киснут в эмоциональном тупике, из которого не видят выхода. Звезды обещают, что новый поворот событий ожидается вечером: найдется решение, наметится встреча, поступит предложение, партнер пришлет весточку о себе или будет готов к ответам на все вопросы.

Дева ‌‌

Сегодня партнеры Дев не склонны к откровенности, могут таинственно молчать или исчезнуть с радаров. Как бы ни старались Девы прояснить истинное положение дел и расшифровать чужие мотивы, им не удастся узнать ничего раньше вечера. Но и тогда однозначный ответ невозможен, не исключена новая загадка.

Весы ‌‌

Влюбленным Весам сегодня предстоит терпеливо выдерживать паузу, пребывать в сомнении или томительном ожидании. Но звезды о них не забыли: вечер даст им шанс наверстать упущенное и даже выбор. Можно рассчитывать на романтичный остроумный диалог, на пару приятных известий или достойных предложений.

Скорпион

Влюбленные Скорпионы вплоть до вечера будут чувственными, романтичными и покладистыми. Для свидания звезды советуют им выбирать спокойную знакомую обстановку, в ней их магическая привлекательность будет заметна особенно явно. Вечер благоприятен для нового витка переписки или продолжения флирта.

Стрелец

Стрельцам звезды напоминают, что иногда любовь - это про «помолчать вдвоем», оставаясь рядом или на разных концах провода. Утром и днем сложится именно такая ситуация. Но вечером все вернется на круги своя: состоится очередная приятная встреча, продолжится переписка, флирт или перебор вариантов.

Козерог

Козероги до вечера пребывают на своей волне и будут благодарны партнеру, который их поймет. В конце дня звезды советуют не избегать общения в новом непривычном режиме, но просят вас держаться в нем нейтрального тона: замахнувшись на большее, легко допустить промах и выставить себя в глупом свете.

Водолей

Днем влюбленные Водолеи пребывают в прострации и внятного отклика от них не добиться. Зато вечером они начнут сами бомбардировать объект своих симпатий идеями и предложениями. Одиноким Водолеям в конце дня полезно войти в режим информационной охоты, не помешает пересмотреть свои данные в анкетах.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы молчаливы, партнерам нужно угадывать их привычки, настроения и капризы. Зато угадавшего ждет приз: волна романтических эмоций, нежная забота или прилив страстных чувств. Вечерние часы, наоборот, располагают к болтовне и шуткам, но не дают пищи эмоциям Рыб и не подпитывают их страсти.