С деньгами будет везти — финансовый гороскоп на 14 февраля

Сегодня деньги будут приходить к вам со всех сторон, поэтому держите карман шире.

Овен ‌‌

Овнам звезды советуют сегодня приступать к делам с хорошим настроением и в полной уверенности в том, что все сложится благополучно. Многое будет зависеть от вашей инициативности и уверенности в своих силах. Старайтесь не отказываться от ответственности за начатые дела. Однако не стоит питать иллюзий относительно обещаний начальства, касающихся выплаты премии.

Телец

У Тельцов, занимающих руководящие должности, сегодняшний день складывается в целом благоприятно. Обращайте особое внимание на поступающую вам информацию – там будут ценные предупреждения, которые позволят вам избежать ошибочных решений. Постарайтесь не принимать рискованных управленческих решений. Поощряйте особо доверенных сотрудников.

Близнецы

Близнецам в этот день удастся заручиться поддержкой членов коллектива и единомышленников в реализации своих идей. Ускоренным темпом пойдут работы в составе творческих коллективов типа проектно-конструкторских бюро, рекламных или дизайнерских студий. Успешно пойдет работа над составлением бизнес плана. Не пренебрегайте использованием технических новшеств.

Рак ‌‌

Ракам в этот день, возможно, предстоит принимать решения, не терпящие отлагательства. Обстоятельства могут сложиться таким образом, что вам придется действовать в экстремальной ситуации. Звезды советуют вам принимать те решения, которые будут продиктованы первоначальным эмоциональным импульсом. Это благоприятное время для роста доходов от выполнения частных заказов.

Лев ‌‌

Львы смогут расширить свои профессиональные возможности за счет вовлечения других людей в сферу своих экономических интересов. Прежде всего, речь идет о работе, связанной с обслуживанием клиентов и выполнением их заказов. Обращайте особое внимание на качество и сроки выполнения работы – здесь могут быть неувязки. Бизнесмены смогут добиться результата во время служебной командировки.

Дева ‌‌

Девам в этот день звезды советуют уделить особое внимание технической стороне профессиональной деятельности. Вы сможете в более полном объеме освоить тонкости работы с имеющейся в вашем распоряжении техники, независимо от того, где вы работаете – в офисе, ремонтной мастерской или производственном цеху. Хорошо проявят себя изобретатели и инженеры.

Весы ‌‌

Весы сегодня успешно поработают над текущими делами, однако до конца некоторые дела довести не смогут. Старайтесь подходить к работе с фантазией и выдумкой. Успешно будут выполнены индивидуальные заказы. Также это хорошее время для тех, кто проходит стажировку под руководством опытного профессионала. Не бойтесь браться за новые дела – у вас все получится.

Скорпион

Скорпионам сегодня лучше сосредоточиться на текущих делах и не отвлекаться на постороннюю информацию и разговоры. Деловые встречи и поездки могут только отвлекать вас от правильного направления действий. Не следует раздавать обещания и доверяться обещаниям других людей – цена слов сейчас крайне невелика. Торговцам следует быть внимательнее при расчетах с покупателями – есть риск быть обманутыми.

Стрелец

Стрельцы сегодня могут отличаться способностью находить нестандартные творческие решения в сложных вопросах. Однако не следует ориентировать себя на успех в финансовых делах. Ваш труд сегодня вряд ли будет хорошо оплачиваться. Тем не менее, вы сможете многое усовершенствовать и сделать свой труд более эффективным.

Козерог

У Козерогов это благоприятный день для подготовки финансовых отчетов и подведения итогов. Наибольшую финансовую отдачу дадут те дела, которые вы сможете полностью довести до завершения. Успешно поработают риелторы, строители и коммунальщики. Вместе с тем, это не лучшее время для личных инициатив и начинаний.

Водолей

Водолеям удастся добиться успеха в делах, если вы будете внимательно прислушиваться к поступающим к вам сведениям. Информация, даже если она пришла к вам из случайных источников, будет содержать нужные и верные подсказки. Хорошо советоваться с друзьями и единомышленниками. Вместе с тем, старайтесь не контактировать с незнакомыми людьми.

Рыбы ‌‌

Рыбам сегодня будет везти на деньги. Относитесь к деньгам с легкостью, и они будут приходить к вам все в большем количестве. Преуспевают те, кто помимо основной работы иногда выполняет частные заказы. Главным критерием успеха в делах сегодня являются деньги – чем больше вы их заработаете, тем, значит, эффективнее ваш труд. Индивидуальный труд предпочтительнее коллективного.