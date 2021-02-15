Играйте по своим правилам — любовный гороскоп на 15 февраля

Сегодня окружающие попытаются втянуть вас в свою игру, поэтому будете осторожны.

Овен ‌‌

Сегодня представителей противоположного пола покоряет общительность Овнов, их дружелюбие, информированность и готовность составить компанию. Свободных Овнов могут привлечь параллельные знакомства. Звезды советуют взять в них нейтральный тон, иначе не хватит ресурсов на их одновременную поддержку.

Телец

Сегодня влюбленным Тельцам предстоит быстро сориентироваться в предложенной ситуации и сделать ловкий нестандартный ход. При этом звезды вовсе не намекают ни на что противозаконное - скорее, вам придется выбрать наименее заезженный шаблон поведения из тех, что имеются сейчас в вашем распоряжении.

Близнецы

Близнецам дает дает раздолье для любовной переписки. Общительность и обаяние помогут вести разговоры с несколькими собеседниками. Дистанционное общение станет вдвойне увлекательным, если несет им дополнительные бонусы - например, помогает наращивать эрудицию или практиковаться в иностранном языке.

Рак ‌‌

Сегодня Раки могут оказаться в любви перед знакомой дилеммой и противоречием. Они обнаружат, что проблема стала менее острой, а ситуация менее критичной - но задача взвесить «за» и «против» осталась. Законный лимит времени, отпущенный им для попытки усидеть на двух стульях, однажды будет исчерпан.

Лев ‌‌

Сегодня влюбленные Львы ищут диалога с партнером, но и других контактов тоже: чем больше авторитетных мнений, тем им спокойнее. Слова пассии, популярные советы, научные выводы, подсказки друзей и прогнозы оракулов совпадут, что Львы сочтут благим знаком для свидания или продолжения знакомства.

Дева ‌‌

Сегодня влюбленным Девам сослужит хорошую службу их природная дотошность и привычка всюду искать инструкции. Даже в тонкой интимной ситуации они найдут подробный источник подсказок и советов. Многие Девы используют свое знание компьютерных технологий, «начинки» сервисов и алгоритмов мессенджеров.

Весы ‌‌

Сегодня Весы искусно ведут параллельные диалоги на личные темы, даря каждому из своих собеседников лестное впечатление его собственной эксклюзивности. Не исключено, что и сами Весы в душе колеблются между несколькими симпатиями, не будучи в силах (или не желая) сделать окончательный выбор.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам не стремиться в любви на первый план, избегать излишне упрямого или откровенно вызывающего поведения в присутствии объекта симпатий. Зато ситуации этого дня дают им фору в мелочах: на ход событий повлияет их многозначительная мимика или язвительное замечание.

Стрелец

Стрельцам не стоит упускать отличный день для развития отношений. Он подходит для переписки или продолжения знакомства в реале. Многие Стрельцы будут не прочь подшутить над пассией. Пользуясь своим успехом у лиц противоположного пола, они могут разыгрывать забавные ситуации, менять имена и маски.

Козерог

Сегодня звезды не советуют влюбленным Козерогам злоупотреблять общением. Попытка остановить мгновенье (например, затянуть приятный разговор) обернется дискомфортом, который собеседник сразу заметит. Будьте остроумны, афористичны и изъясняйтесь в мем-стиле: краткость, как известно, сестра таланта.

Водолей

Сегодня Водолеям скучны стандартные сценарии любовных игр и они выдумывают свои (особенно, в переписке). В итоге, с ними не соскучишься. Свободные Водолеи будут не прочь вести параллельную игру. Влюбленные Водолеи примутся развлекать пассию прикольными новостями или своими неординарными шутками.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам важно быть заранее информированными. Соглашаясь на встречу или отвечая на письмо, им лучше представлять себе возможные сценарии развития событий, иначе их легко втянут не в ту игру. Не помешает дружеский совет. Особо рассеянным и простодушным Рыбам потребуется осведомитель или суфлер.