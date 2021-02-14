Развернутся словесные баталии — гороскоп на 15 февраля

4-5 лунные сутки. Сегодня Луна в Овне ускоряет реакции, в том числе, словесные, побуждает задавать каверзные вопросы ради пополнения знаний или в иных целях.

Возможен странный поворот беседы, пути или учебного процесса. Привлечет внимание игра смыслов, совпадение, противоречие, нешаблонная подача информации, шутка, мем, афоризм. День хорош для поддержки симпатий и развития дискуссий, для экспресс-сообщений, интеллектуальных игр, тренировки пространственного мышления, занятий программированием и комбинаторикой, сравнения вариантов, параллельных диалогов, синхронного перевода, обсуждения нетипичных инцидентов.

Овен ‌‌

Овнам стоит активнее использовать сегодняшние шансы. День дает возможность обойти сложные грани любой ситуации и извлечь пользу из ее хороших сторон. Одновременно, можно поработать на свое будущее, снизив риск закрепления негативных тенденций и усилив позитивные (например, укрепить дружеские связи и личные симпатии). Для этого потребуются общительность, обаяние, великодушие и информированность.

Телец

Сегодня Тельцам не стоит опираться лишь на стандартные рычаги. День вынуждает подстраиваться, совершать обходные маневры, задействовать пареллельные сценарии и альтернативные пути. В таком режиме есть преимущества - например, ваши ошибки не станут известны широкой публике. Но нужны хорошая реакция, гибкость и чувство юмора. Удачное время для полуофициальных командировок и закулисных переговоров.

Близнецы

Близнецам стоит начать день с обзора имеющихся перспектив и уточнения планов. В зависимости от ситуации, придется выбрать одно направление или заняться двумя параллельно, успех сегодня гарантирован вам в обоих режимах. Не исключено, что программы окажутся взаимосвязаны - например, познавательная экскурсия поможет практике в языке или укрепит дружеские связи, а учебу удастся совместить с флиртом.

Рак ‌‌

День заставляет Раков стать целеустремленнее, но вовсе не навязывает им одну-единственную цель и тактику. Можно разрабатывать сразу два направления. Звезды напоминают, что у вас появилось мощное подспорье, благодаря которому можно избегать былых проблем и лучше держать баланс. Это может быть новый закон или тренд, измененный профессиональный ценз, возможность найти поддержку в социуме или в Сети.

Лев ‌‌

День упростит Львам задачу, но не даст готовых ответов и однозначных указаний. Чтобы принять оптимальное решение, нужно оценить и взвесить варианты. Это подходящее время для общения с иностранцами, сравнения версий, согласования мнений, обсуждения профессиональных, правовых, культурных и других нюансов. Ведя параллельные диалоги и заключая похожие по смыслу договоры, везде следует играть честно.

Дева ‌‌

Сегодня Девы могут попасть в смешное или двойственное положение, отчасти им уже знакомое. К счастью, ситуация далека от кризисной. Ее вполне можно обернуть себе на пользу, применив новые знания или имея готовность учиться. Найдутся нужные инструкции, даст подсказку друг или коллега. Режим прогрессивного мышления и нестандартных решений придется включить медикам, программистам, младшему персоналу.

Весы ‌‌

Сегодня Весы могут с пользой для себя вести параллельные диалоги. День хорош для собеседований, целевых интервью, профессиональных советов, перекрестных допросов, выступлений перед аудиторией, улаживания правовых споров, контактов с клиентурой, а также для личной переписки или встречи. Продуктивные сутки для фрилансеров, репетиторов, консультантов, юристов, переводчиков, блогеров, посредников.

Скорпион

Сегодня на первом месте для Скорпионов рутинные дела, в которых им предстоит проявить оперативность, находчивость, общительность и умение держать баланс. Многим Скорпионам придется быть «на подхвате», в роли младшего персонала, ассистентов или консультантов. Могут пригодиться знания в сфере медицины, коммуникаций, айти и компьютерных технологий. В ключевые моменты не обойтись без чувства юмора.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут рассчитывать на удачу в играх и обучении, в делах, связанных с коммуникациями и посредничеством. Их осведомленность, эрудиция и авторитет в близком кругу дадут им преимущества. Но это всего лишь шансы, а не права или обязанности: вы можете воспользоваться ими сами или передать свой ход другому игроку, без ущерба для репутации. Хороший день для свидания, любовной переписки.

Козерог

Сегодня звезды рекомендуют Козерогам не уходить от общения (особенно, с домочадцами, коллегами, продавцами и покупателями), но и не затягивать разговор. Общительность позволит обменяться полезной информацией, уточнить расчеты или подтвердить прежние договоренности, а вовремя поставленная точка избавит от нежелательного поворота темы. По возможности, облекайте свои мысли в краткую забавную форму.

Водолей

Сегодня успех Водолеев основан на авторитете, популярности, обаянии, эрудиции, нестандартном мышлении, специфическом чувстве юмора. Многие Водолеи будут хороши в роли наставников, переговорщиков, блогеров, экспертов, консультантов. День удачен для применения необычных способностей. Например, таланта к ведению одновременных переговоров и сложных расчетов, переводу неоднозначных текстов и символов.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам внимательнее заполнять документы, аккуратнее вести финансовые дела и оформлять сделки. В этот день легко поторопиться и совершить промах, в результате которого придется что-то менять и переделывать. Прежде чем сделать шаг, стоит собрать все факты и продумать вероятные сценарии. Подготовленность обеспечит запасной ход или путь отступления, если что-то пойдет не так.