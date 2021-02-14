Будьте инициативны — финансовый гороскоп на 15 февраля

Сегодня ваша активность и инициативность может принести неплохие плоды.

Овен ‌‌

У Овнов очень результативный день. Старайтесь действовать целенаправленно и не отклоняйтесь от запланированных на этот день заданий. Ваши финансовые возможности возрастут. Отношения с начальством укрепятся, станут более доверительными. Не исключено, что вам предложат повышение в должности. Можете рассчитывать на поддержку со стороны влиятельного покровителя.

Телец

Этот день пройдет для Тельцов на эмоциональном подъеме. Но вы не должны одергивать себя и стараться действовать исключительно с рациональных позиций. Дела, которые начинаются с хорошим оптимистичным настроением, имеют обыкновение успешно заканчиваться. Также это хороший день для профессионального обучения. Бизнесмены смогут добиться желаемого результата во время служебных командировок.

Близнецы

У Близнецов, занимающих руководящие должности, этот день складывается благоприятно. Особенно это относится к тем, кто давно вынашивал планы относительно проведения структурных реформ. Сейчас самый удачный момент для решительных и смелых действий в выбранном направлении. Можно заниматься оптимизацией бюджета и проводить кадровые перестановки.

Рак ‌‌

У Раков сегодня ожидается мощный интеллектуальный подъем. Старайтесь использовать этот день для повышения уровня профессиональных знаний. Студенты смогут не только усвоить сложный учебный материал, но и подтвердить высокий уровень своих знаний на экзаменах. Активизируется деловое партнерство. Переговорный процесс может завершиться подписанием взаимовыгодного соглашения о сотрудничестве.

Лев ‌‌

Львы, имеющие склонность к техническому творчеству, сегодня смогут проявить свои изобретательские и рационализаторские способности. Успешно пойдет освоение новых технических средств у офисных работников и у специалистов ремонтных мастерских. Сосредоточьтесь на более полном освоении программного обеспечения, которое используется в работе.

Дева ‌‌

У Дев сегодняшний день складывается благоприятно для делового взаимодействия с партнерами и клиентами. Постарайтесь максимум внимания уделить пожеланиям клиентов. Это позволит наилучшим образом обслуживать клиентов и заслужить их похвалы. Бизнесмены смогут предложить новые виды услуг и расширить ассортимент предлагаемых к продаже товаров.

Весы ‌‌

Весам звезды советуют основной задачей этого дня считать выполнение текущей работы. Вы будете способны к очень энергичному труду, и не будете чувствовать усталости даже при выполнении больших физических нагрузок. Поэтому этот день хорош в первую очередь для работников физического труда. Также успешно поработают мастера в сервисных центрах по ремонту компьютеров и бытовой техники.

Скорпион

Сила Скорпионов в этот день состоит в умении совмещать интеллектуальную и творческую активность. Вы способны сегодня на самые смелые и нестандартные поступки. При этом удача будет сопутствовать тем, кто не сомневается в успехе своей деятельности. Успешно проходят поездки и контакты. Консультанты сетевого маркетинга смогут провести рекламные мероприятия и расширить количество подписчиков и заказчиков.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют сегодня браться за те дела, которые будете в состоянии довести до полного завершения. Следует отдавать предпочтение традиционной работе, в которой у вас имеется большой опыт. Отношения в трудовом коллективе будут складываться теплые, почти семейные и построенные на взаимовыручке. Улучшится результативность труда у строителей и коммунальщиков.

Козерог

У Козерогов благоприятный день для деловых встреч, поездок, контактов, работы с клиентами и консультаций. Окружающие люди будут проявлять готовность к сотрудничеству с вами. Активнее используйте имеющиеся у вас деловые связи в решении текущих вопросов – это поможет быстрее и эффективнее справиться с задачами. Благодаря стремлению к знаниям вы сможете повысить свою квалификацию.

Водолей

Водолеи сегодня смогут продемонстрировать чудеса выносливости и работоспособности. Можете ставить перед собой большие задачи, и энергично браться за их выполнение. Так вы сможете за один день выполнить две-три средних дневных норм работы. И, соответственно, это приведет к пропорциональному росту доходов. Также может повыситься уровень вашего профессионального мастерства.

Рыбы ‌‌

Для успеха в делах звезды советуют Рыбам настроиться на инициативное смелое поведение. Любые ваши инициативы найдут одобрение и поддержку со стороны окружающих, друзей, единомышленников. Используйте этот день для расширения и укрепления деловых связей, а также для планирования. Не пропускайте собрания, совещания, планерки – там ваше мнение будет учитываться, и вы сможете повлиять на принимаемые коллективные решения.