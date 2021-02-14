Кого ждут приятные сюрпризы в начале весны

Весна — пора обновления. И кому-то это время года принесет успех в работе, финансах и любви. Таролог и биоэнерготерапевт Александра Харрис рассказала, кого из знаков зодиака ждут приятные сюрпризы.

Вы в центре внимания как на работе, так и среди друзей, и даже в незнакомой компании все взгляды притянуты именно к вам. У вас множество талантов, которые вы боялись реализовать, в начале весны такая возможность появится. Близнецы покажут себя с лучшей стороны. А вот в личной жизни возможны конфликты. Запаситесь терпением, доверяйте своей второй половине. На работе возможен серьезный разговор с руководством: будьте спокойны и уверены в себе, тогда сможете добиться желаемого.

Финансы на стороне Дев. Вам может поступить заманчивое предложение по работе: новый интересный проект, повышение по службе. Подходите ко всему с холодной головой, чтобы не упустить те возможности, которые готовит для вас весна. Во многом ситуация начнет меняться в лучшую сторону, вы немного успокоитесь. Главное — уметь расставлять приоритеты.

В начале весны вы найдете в себе силы решить все вопросы, которые давно «висели в воздухе». Не бойтесь серьезных покупок и крупных трат — все это пойдет на пользу. К тому же вы можете рассчитывать на дополнительный заработок. Так что тратить накопления не бойтесь, но делайте это с умом. А вот с вечеринками и развлечениями лучше на время завязать. Уделите больше внимания своим любимым, родным, встретьтесь в спокойной обстановке с друзьями — именно там вас ждет удача.

Лучшее время, чтобы заняться собой: приобрести абонемент в фитнес-клуб, записаться в бассейн или на танцы. Сесть на диету, посетить спа-салон. Каждый день радуйте чем-нибудь себя, вы это заслужили. Зимний период был очень напряженным, а весенний будет не легче. Сейчас, если нет возможности уехать в отпуск, надо максимально расслабиться в родном городе. Окружающие заметят ваше свежее лицо, и это, в том числе, поможет вам наладить личную жизнь и добиться успехов на работе.

Козероги, ваши близкие очень нуждаются в вашей помощи, чуткости и заботе. Постарайтесь проводить с ними как можно больше времени. Поинтересуйтесь их делами, спросите, не нужно ли что-нибудь. Нужно, еще как! Иначе возможны ссоры, что плохо отразится на вашем эмоциональном состоянии. Как результат — проблемы на работе. На службе не помогайте коллегам, они должны справиться сами. Будьте внимательны к своим делам, иначе возможны упущения, за которыми последуют выговоры от начальства.

Накопилось множество дел, которые звезды помогут вам решить, да еще и с выгодой для вас. Главное — не спешить, подходить ко всему вдумчиво. И тогда коллеги и руководство заметят и оценят ваши успехи. Увеличение оклада или повышения по службе ждать стоит не всем представителям знака, но одобрение и хороший задел на будущее вам обеспечены. В круговороте дел не забывайте о любимом человеке.