Соблюдайте правила и нормы — любовный гороскоп на 16 февраля

Сегодня не стоит гнуть свою линию и идти напролом, соблюдайте правила.

Овен ‌‌

Сегодня влюбленные Овны страдают от своих давних вредных привычек, которые не позаботились вовремя вырвать с корнем. Ахиллесовой пятой многих Овнов будет их ревность, вспыльчивость или мстительность. Поддавшись инерции и минутному раздражению, не удивляйтесь ухудшению отношений «на ровном месте».

Телец

Сегодня не в интересах Тельцов афишировать свои чувства или открыто проявлять любовную инициативу. Но это не означает, что им нужно сидеть сложа руки и быть скромниками - достаточно действовать в тени и не придавать своим поступкам широкой огласки. Например, не стоит встречаться с пассией на людях.

Близнецы

В течение дня влюбленные Близнецы могут сократить интенсивность контакта или свернуть приятную переписку, но духовная связь с привлекающей их персоной не будет потеряна. Ее образ отпечатается на сетчатке их глаз, а голос будет звучать в мыслях. Именно с этим человеком Близнецы свяжут свое будущее.

Рак ‌‌

Сегодня главная задача Раков в личных отношениях - сохранять положение дел неизменным. Для чего им порой придется балансировать между противоположными полюсами настроений или совмещать несовместимое. Радикально менять ситуацию звезды не советуют: есть риск потерять с трудом достигнутое равновесие.

Лев ‌‌

Сегодня все самое важное Львам стоит сказать партнеру с утра. Верно и обратное: если любимый человек просит вас о встрече или жаждет сообщить вам нечто интересное, не просите его перезвонить через пару часов или заглянуть к вам в гости вечерком. Ловите момент: ложка, как известно, дорога к обеду.

Дева ‌‌

Сегодня влюбленным Девам лучше отложить грандиозный план и довольствоваться мелкими точечными маневрами. Глобальная инициатива и рискованный эксперимент будут сопровождаться помехами, а мелкая оплошность станет спусковым крючком для более серьезных проблем. Легко попасть впросак в интимный момент.

Весы ‌‌

Сегодня Весы в выигрыше утром. Именно в начале дня им следует писать любовные сообщения, продолжать приятный диалог, ходить на свидания или «обрабатывать» тех, кто сопротивляется их чарам. Пока есть возможность, важно оставить в чужой памяти свой образ: он, как вирус, продолжит работу без вас.

Скорпион

Сегодня влюбленным Скорпионам лучше действовать по ситуации и не бежать впереди паровоза. Звезды обещают, что вскоре ситуация улучшится и у вас будет дополнительный рычаг управления событиями. Пока же, пытаясь поставить поезд любви на нужные вам рельсы, вы лишь вредите себе и раздражаете партнера.

Стрелец

Сегодня Стрельцов радуют минутные подвижки в любовных делах, и еще больше вдохновляют отдаленные перспективы. Звезды советуют закрепить успех, так как вскоре может возникнуть пауза или появиться нежелательная путаница. Чем прочнее ваши позиции, тем спокойнее вы переживете досадные недоразумения.

Козерог

Козерогам сегодня лучше избегать инициативы в делах сердечных: не хватит пороха или подведут обстоятельства. Самым нетерпеливым Козерогам важно не увлекаться в любовной игре большими ставками и не выдумывать собственных правил: лучше действовать по договоренности или, на худой конец, по инструкции.

Водолей

Сегодня Водолеям выгоднее проявлять любовную активность с утра пораньше. В начале дня в их арсенале не только обаяние и красноречие, но и авторитет. При этом лучше действовать в уже проложенном русле. Радикально новая инициатива «не прозвучит», так как будет предпринята рано или слишком поздно.

Рыбы ‌‌

Сегодня все романтические фантазии Рыб разбиваются о нехватку энергии. Звезды намекают, что подъем сил уже близко, а пока советуют не сравнивать себя с другими, чтобы не разрушить и без того хрупкую самооценку. Придерживайтесь в любви правил «не уверен - не обгоняй» и «тише едешь - дальше будешь».