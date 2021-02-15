Полагайтесь только на себя — финансовый гороскоп на 16 февраля

Сегодня вам не стоит рассчитывать на коллег и близких — они могут подвести.

Овен ‌‌

У Овнов исключительно удачный день для продвижения в карьере и улучшения отношений с вышестоящим начальством. Вам могут предложить более ответственный участок работы. Можете рассчитывать на поддержку со стороны влиятельного покровителя. Вместе с тем, не следует ожидать роста финансовых поступлений – возможно для этого пока не созрели достаточные условия.

Телец

Тельцам звезды советуют использовать этот день для повышения уровня профессиональных знаний. Ваши интеллектуальные способности будут на высоте, и это позволит преуспеть в учебе. Неплохой день для коллективной работы, обмена мнений и планирования. Сейчас вам важно понять, в чем состоят наиболее приоритетные и выгодные направления. Однако с деловыми партнерами могут усилиться противоречия.

Близнецы

Близнецам в этот день звезды благоприятствуют в финансовой деятельности. Особенно это почувствуют работники бухгалтерий, банков, касс и все те, кто имеет дело с чужими деньгами. Можно подавать заявление в банк на выдачу кредита. А вот в отношениях с коллегами по трудовому коллективу могут проявиться разногласия. Воздержитесь от высказывания критических замечаний в адрес коллег.

Рак ‌‌

Главный позитивный ресурс в профессиональной деятельности Раков на сегодня – деловые партнеры и клиенты. Ваши экономические возможности растут за счет вовлечения других людей в сферу ваших экономических интересов. Успешно идет выполнение заказов. Однако это не лучший день для представителей творческих профессий.

Лев ‌‌

Львы смогут добиться прекрасных результатов в профессиональной деятельности, если будут ориентированы на полноценное сотрудничество с коллегами и подчиненными. Именно от успешного взаимодействия с этими людьми вы сможете преуспеть. Хорошо себя проявят те, кто работает физически. Руководящим работникам пока лучше воздержаться от принятия важных управленческих решений.

Дева ‌‌

Девам в этот день будет сложно устанавливать и развивать деловые контакты. Может сорваться запланированная на середину дня встреча или поездка. Вместе с тем это удачный день для представителей творческих профессий. Можно публиковать в интернете резюме – положительный отклик не заставит себя долго ждать. Бизнесмены смогут расширить свои услуги благодаря рекламному продвижению проектов.

Весы ‌‌

Весам в этот день рекомендуется сосредоточить внимание на выполнении текущей работы. Отдавайте предпочтение тем делам, в которых вы хорошо разбираетесь и которые сегодня реально довести до полного завершения. А вот в плане финансовых поступлений день складывается неблагоприятно – могут быть задержки с оплатой. Не лучшее время для оформления кредита.

Скорпион

Скорпионам в этот день звезды советуют активнее развивать деловые контакты, совершать поездки, заниматься поиском актуальной информации, контактировать с клиентами, работать с документами. Усиливается ваша способность к усвоению и запоминанию информации, что положительно отразится на учебе. Активнее используйте имеющиеся у вас деловые связи.

Стрелец

Стрельцам сегодня удастся увеличить уровень доходов. Старайтесь браться за те дела, которые сегодня же сможете закончить – в этом случае финансовая отдача от вашей работы повысится. Особенно результативно пойдет работа у строителей и дизайнеров интерьера. Отношения с коллегами по трудовому коллективу складываются нестабильные.

Козерог

Козерогам в этот день звезды советуют усилить активность в деловых контактах. Успешно проходят деловые поездки и встречи, особенно если они были инициированы лично вами. Вам поможет уверенность в собственных силах и в том, что вы сумеете справиться с поставленными задачами. Торговцы смогут правильно уловить конъюнктуру на рынке и сделать закупки товара, пользующегося высоким покупательским спросом.

Водолей

Удачно складывается этот день для Водолеев, которые кроме основной работы имеют дополнительную подработку. У вас не будет недостатка в финансах и уровень доходов повысится. Можно использовать имеющиеся свободные финансовые средства на ускоренное погашение долгов. Между тем это сложный день для карьерного продвижения – начальство может препятствовать вам.

Рыбы ‌‌

Рыбам сегодня будет сложнее устанавливать деловые контакты и договариваться о сотрудничестве. Могут произойти неожиданные срывы деловых встреч и поездок. Старайтесь полагаться на себя и тех людей, которых вы считаете своими единомышленниками. Это хороший день для работы вместе с группой коллег над неким совместным проектом.