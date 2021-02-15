О себе напомнит ревность — гороскоп на 16 февраля

5-6 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Овна дарит энергию лишь для коротких бросков и отдельных импульсивных шагов, не всегда обдуманных.

Порой импульс к действию будут давать не самые приятные и конструктивные эмоции: может напомнить о себе личная или профессиональная ревность, давний раздражающий триггер или застарелая вражда. За сложные системные задачи в этот день лучше не браться (особенно, если они подразумевают высокие энергетические затраты и большую ответственность, требуют идеального самообладания и полной безопасности). Целевые контакты, поездки и поиски лучше не откладывать на вторую половину дня.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам важно не поддаться негативному импульсу или дурной привычке. Проблемы им может создать импульсивность, злопамятность, неуравновешенность, давняя традиция спорить с коллегами или бороться против авторитетов, вредная тяга к чему-то в быту или питании. Самым вспыльчивым Овнам хорошо иметь рядом надежного друга, который будет давать им ориентир или удерживать их от опрометчивого порыва.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам действовать ловко и быстро, но держаться в тени. На первом месте в эти сутки тактика, а не стратегия. Тельцам-руководителям лучше повременить с совещанием или приказом. Тельцам-преподавателям не стоит давать ученикам новый материал и устраивать сложный экзамен. Нежелательно увеличивать нагрузки, приступать к ответственному этапу работ, экспериментов или тренировок.

Близнецы

Этот день помогает Близнецам держать курс на будущее, которое становится все яснее и выглядит довольно оптимистично. Интенсивные контакты в течение суток пойдут на спад, но сохранит свою притягательность главный вектор или маяк. Это может быть конкретный образ или персонаж: друг, учитель, объект симпатий, герой игры. Для многих Близнецов именно он вплоть до ночи останется «путеводной звездой».

Рак ‌‌

Ракам вплоть до ночи придется держать фокус внимания на своей цели. Этот день не располагает к новым начинаниям и большим нагрузкам, но для поддержания статуса-кво могут требоваться некоторые усилия, из-за чего возможна скрытая утечка энергии и неосознаваемая напряженность. Многим Ракам не помешает моральная поддержка в лице друга, независимого эксперта или представителя общественной организации.

Лев ‌‌

Сегодня у Львов есть время для закрепления договоренностей. Этот день внушает оптимизм и помогает сохранить веру в успех. Не стоит медлить с продолжением вчерашних бесед: чем ближе вечер, тем сложнее удерживать внимание на ключевых моментах. Не стоит поднимать принципиально новые темы. Если нужно пустить в ход обаяние или апеллировать к чужому благородству, контакт желательно перенести на утро.

Дева ‌‌

Сегодня звезды советуют Девам не терять чувства юмора, но также и не ослаблять бдительность. Вероятность проблем невелика, но все же есть риск столкнуться с мелким недочетом или небольшой угрозой. Даже при спокойном и ровном течении событий не исключено скрытое беспокойство. В этот день лучше отказаться от новых начинаний, в том числе, связанных со здоровьем: те или иные помехи в них обеспечены.

Весы ‌‌

Сегодня Весам не составит труда продолжить диалог, но самое главное в нем, на данный момент, уже сказано. До последней минуты поддерживать контакт важно тем, кто зависим от своей публики (например, блогерам, коучам, рекламщикам, продавцам популярных товаров). Также, в этот день не стоит разлучать влюбленных, партнеров по игре и творческие тандемы: вскоре условий для общения у них станет меньше.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит доводить до конца текущие мелкие дела: возвращаться к ним после перерыва будет затруднительно. Если ситуация действует вам на нервы, не стоит терять надежду: вскоре что-то изменится и у вас станет на один раздражитель меньше. В случае непривычных нагрузок, полезно последить за своим здоровьем: не исключено, что в новых условиях в организме найдутся новые уязвимые места.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам ловить момент удачи (особенно, в начале дня). Фортуна не планирует отвернуться от вас - но в ближайшее время у нее появятся другие заботы, а вам начнет везти меньше. Стоит закрепить творческий, игровой, любовный или учебный успех. В то же время, не стоит паниковать, если вы не все успели: вы в начале пути и возможность развить нетривиальные идеи у вас еще будет.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит браться за важные дела, увлекаться энергозатратными масштабными обновлениями в доме или офисе. Нежелательно нести повышенную ответственность в семье и партнерстве, а также решать финансово-имущественные, жилищные и правовые задачи (за исключением процедур, требующих немедленного завершения). В неизбежных необходимых делах лучше придерживаться инструкции или протокола.

Водолей

Сегодня Водолеи чувствительны к обстановке, но имеют на нее все меньше прямого влияния. Важно сохранить персональные связи, создать заделы для будущих встреч и разговоров. Лучшее время для целевых контактов - утро: в начале дня будет проще пустить в ход свое обаяние или авторитет. Стоит повременить с принципиально новой личной инициативой: она может быть преждевременной или, наоборот, запоздалой.

Рыбы ‌‌

В этот день Рыбам не стоит ждать от себя повышенной результативности, в любом деле успехи будут скромными. Но не стоит и судить по сегодняшним достижениям о своих истинных возможностях: для большинства Рыб велика вероятность оказаться в неудачном положении или ослабленном, низкоэнергетичном состоянии. Учитывая данные обстоятельства, звезды советуют беречь свои силы и не сравнивать себя с другими.