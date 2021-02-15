О себе напомнит ревность — гороскоп на 16 февраля

5-6 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Овна дарит энергию лишь для коротких бросков и отдельных импульсивных шагов, не всегда обдуманных.
Порой импульс к действию будут давать не самые приятные и конструктивные эмоции: может напомнить о себе личная или профессиональная ревность, давний раздражающий триггер или застарелая вражда. За сложные системные задачи в этот день лучше не браться (особенно, если они подразумевают высокие энергетические затраты и большую ответственность, требуют идеального самообладания и полной безопасности). Целевые контакты, поездки и поиски лучше не откладывать на вторую половину дня.
Сегодня Овнам важно не поддаться негативному импульсу или дурной привычке. Проблемы им может создать импульсивность, злопамятность, неуравновешенность, давняя традиция спорить с коллегами или бороться против авторитетов, вредная тяга к чему-то в быту или питании. Самым вспыльчивым Овнам хорошо иметь рядом надежного друга, который будет давать им ориентир или удерживать их от опрометчивого порыва.
Сегодня звезды советуют Тельцам действовать ловко и быстро, но держаться в тени. На первом месте в эти сутки тактика, а не стратегия. Тельцам-руководителям лучше повременить с совещанием или приказом. Тельцам-преподавателям не стоит давать ученикам новый материал и устраивать сложный экзамен. Нежелательно увеличивать нагрузки, приступать к ответственному этапу работ, экспериментов или тренировок.
Этот день помогает Близнецам держать курс на будущее, которое становится все яснее и выглядит довольно оптимистично. Интенсивные контакты в течение суток пойдут на спад, но сохранит свою притягательность главный вектор или маяк. Это может быть конкретный образ или персонаж: друг, учитель, объект симпатий, герой игры. Для многих Близнецов именно он вплоть до ночи останется «путеводной звездой».
Ракам вплоть до ночи придется держать фокус внимания на своей цели. Этот день не располагает к новым начинаниям и большим нагрузкам, но для поддержания статуса-кво могут требоваться некоторые усилия, из-за чего возможна скрытая утечка энергии и неосознаваемая напряженность. Многим Ракам не помешает моральная поддержка в лице друга, независимого эксперта или представителя общественной организации.
Сегодня у Львов есть время для закрепления договоренностей. Этот день внушает оптимизм и помогает сохранить веру в успех. Не стоит медлить с продолжением вчерашних бесед: чем ближе вечер, тем сложнее удерживать внимание на ключевых моментах. Не стоит поднимать принципиально новые темы. Если нужно пустить в ход обаяние или апеллировать к чужому благородству, контакт желательно перенести на утро.
Сегодня звезды советуют Девам не терять чувства юмора, но также и не ослаблять бдительность. Вероятность проблем невелика, но все же есть риск столкнуться с мелким недочетом или небольшой угрозой. Даже при спокойном и ровном течении событий не исключено скрытое беспокойство. В этот день лучше отказаться от новых начинаний, в том числе, связанных со здоровьем: те или иные помехи в них обеспечены.
Сегодня Весам не составит труда продолжить диалог, но самое главное в нем, на данный момент, уже сказано. До последней минуты поддерживать контакт важно тем, кто зависим от своей публики (например, блогерам, коучам, рекламщикам, продавцам популярных товаров). Также, в этот день не стоит разлучать влюбленных, партнеров по игре и творческие тандемы: вскоре условий для общения у них станет меньше.
Сегодня Скорпионам стоит доводить до конца текущие мелкие дела: возвращаться к ним после перерыва будет затруднительно. Если ситуация действует вам на нервы, не стоит терять надежду: вскоре что-то изменится и у вас станет на один раздражитель меньше. В случае непривычных нагрузок, полезно последить за своим здоровьем: не исключено, что в новых условиях в организме найдутся новые уязвимые места.
Сегодня звезды советуют Стрельцам ловить момент удачи (особенно, в начале дня). Фортуна не планирует отвернуться от вас - но в ближайшее время у нее появятся другие заботы, а вам начнет везти меньше. Стоит закрепить творческий, игровой, любовный или учебный успех. В то же время, не стоит паниковать, если вы не все успели: вы в начале пути и возможность развить нетривиальные идеи у вас еще будет.
Сегодня Козерогам не стоит браться за важные дела, увлекаться энергозатратными масштабными обновлениями в доме или офисе. Нежелательно нести повышенную ответственность в семье и партнерстве, а также решать финансово-имущественные, жилищные и правовые задачи (за исключением процедур, требующих немедленного завершения). В неизбежных необходимых делах лучше придерживаться инструкции или протокола.
Сегодня Водолеи чувствительны к обстановке, но имеют на нее все меньше прямого влияния. Важно сохранить персональные связи, создать заделы для будущих встреч и разговоров. Лучшее время для целевых контактов - утро: в начале дня будет проще пустить в ход свое обаяние или авторитет. Стоит повременить с принципиально новой личной инициативой: она может быть преждевременной или, наоборот, запоздалой.
В этот день Рыбам не стоит ждать от себя повышенной результативности, в любом деле успехи будут скромными. Но не стоит и судить по сегодняшним достижениям о своих истинных возможностях: для большинства Рыб велика вероятность оказаться в неудачном положении или ослабленном, низкоэнергетичном состоянии. Учитывая данные обстоятельства, звезды советуют беречь свои силы и не сравнивать себя с другими.