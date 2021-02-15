Когда автомобилистам не стоит садиться за руль

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 15 по 21 февраля.

Понедельник и вторник — благоприятные дни для вождения, будет взаимопонимание между водителями, вред вероятен от превышения скорости и спешки в целом.

Среда и четверг имеют признаки напряжения, однако это дни отлично подходят для ухода за авто — может пора добавить масла, топлива, проверить лампочки или фильтры?

Пятница — относительно спокойный день для автолюбителей, но есть вероятность поездок, которые не выполнят своих рабочих целей, предварительно уточните информацию, чтобы не терять время.

Суббота и воскресенье можно считать удачными, машина будет хорошим помощником, в субботу. Тем не менее, стоит быть осторожнее в местах активного движения авто (парковки, перекрёстки, выезды на трассу).