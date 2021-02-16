Неприятности разрастаются — гороскоп на 17 февраля

6-7 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Тельце способны придать масштаб любой неприятности и обеспечить отсроченный шлейф проблем любому действию.

Фокус внимания смещен на материально-техническую, хозяйственную и операционную часть дел: именно здесь ждут самые острые сигналы тревоги и авралы, нужна превентивная защита или быстрое реагирование. Велик риск сбоев, поломок, агрессии, провокаций, нечестной игры, порчи вещей, проблем на производстве, атак на имущество и информацию (включая большие склады, базы и хранилища). Стоит принять меры против электротравм и механических повреждений, заражений и отравлений.

Овен ‌‌

Вокруг Овнов сегодня вспыхивают споры, затрагивающие их деловые интересы и бюджет. Возможна свежая порция налоговых новостей. В лист горячих тем могут войти некоторые аспекты любви, дружбы. День дает дополнительную информацию, способствует переоценке планов, уточнению списка расходов или контактов на будущее. Рискованны сделки, долгосрочные договоры о финансировании. Вероятен материальный ущерб.

Телец

У Тельцов ответственный день, ход дел зависит от их целей, настроя, самочувствия и поведения. Собственная изобретательность и необычность момента не позволяют им уповать на шаблоны, но и экспромты, перегибы опасны: велик риск спора, травмы, краха карьеры или иной беды. Важно найти личную меру оригинальности, безопасный масштаб протеста или применения своей власти, соблюдать технику безопасности.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам остерегаться удара из-за угла. Он вероятнее в деловых и финансовых вопросах, но возможен и в любой другой сфере - например, при попытке решить нетривиальную техническую задачу, сказать или узнать правду, договориться с учителем, партнером или пассией. Тайный враг может найтись среди бывших и новых друзей, иностранцев, попутчиков, дальней родни, зарубежных коллег.

Рак ‌‌

Сегодня Раки в очередной раз вынуждены объединить усилия с кем-то или влиться в коллектив - скорее всего, ради решения нестандартной задачи или работы на будущее. Раки-одиночки будут пребывать со своими единомышленниками в одном информационном или эмоциональном поле. Ход событий в эти сутки не всегда предсказуем, но шансы на конечный успех достаточно велики - при условии, что вы идете на жертвы.

Лев ‌‌

Львов ждет критичный момент в любой сфере, прежде всего - в карьере, бизнесе, семье, отношениях. Многие Львы не выдержат прессинга и с потерями отступят в тень. Если со сцены уйдет партнер (соперник), то лишь с позиций превосходства, и, вероятно, он ретируется с поля боя временно. Избегайте роковых непоправимых шагов, после которых сложно вернуть самое главное: «починить» союз, обелить репутацию.

Дева ‌‌

Сегодня дела у Дев идут с переменным успехом, но звезды советуют не пасовать перед трудностями и рискнуть. Исключение - ситуации, когда подводит здоровье, слаба техническая или информационная база: результат достанется дорого, а осечка деморализует. Нужна подстраховка в командировках, испытаниях, ремонтных и пусконаладочных работах (особенно, с электроприборами), лечении, общении с иностранцами.

Весы ‌‌

Этот день вновь обострит в жизни Весов какую-то сложную сюжетную линию, или привнесет в их жизнь новые, еще не изведанные проблемы и нетривиальные задачи. Для многих Весов они связаны с материально-технической стороной воплощения их планов, но не исключены и другие «камни преткновения». Например, любовные, этические, родительские или интимные сложности, война установок, ценностей и мировоззрений.

Скорпион

Сегодня Скорпионов накроет новой волной суеты или конфликта, к которой они, как утверждают звезды, должны быть уже морально готовы. Скорпионам, все еще не присмотревшим себе нишу в новой жизни, стоит быстрее адаптироваться - иначе они упустят время, часть территории или шанс в схватке за лидерство. Важно быть готовым к непредсказуемой чужой игре и отвечать тем же (желательно, в рамках закона).

Стрелец

Стрельцов день настраивает на срочные дела с элементом испытаний, эксперимента и риска: обновления, пуско-наладочные работы, оригинальные лечебные процедуры, сложные тренировки, ремонт, переоборудование. Возрастает риск травм, снижается болевой порог, усиливается нервозность. Возможен спор, сюрприз, поломка, каприз коллеги или питомца. Стоит соблюдать технологии, тщательнее обрабатывать раны.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит сразу отвергать рискованную нестандартную идею: в ней определенно есть выгоды. Взвесив цену вопроса, можно рискнуть. Главная опасность дня кроется в неверной оценке затрат и потерь: если они окажутся критичными, вас не порадует самый эксклюзивный результат. Также, день повышает вашу ответственность: собрав факты и не учтя их, придется винить в оплошности только себя.

Водолей

День обострит волнующую Водолеев проблему или дискуссию. Будет подчеркнут материальный аспект темы или системный порок. Придется опираться на коварный взрывоопасный фундамент: экспериментальную технологию, недостроенный дом, ненадежных друзей. Высок риск аврала, разрухи, электротравмы, агрессии в доме, угроз бизнесу, атаки на владения или имущество. Актуальны техники безопасности, системы защит.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам не поддаваться импульсу и беречь энергию. Даже если изменились внешние акценты, собственные силы невелики и ресурсов для старта мало. Не всегда помогут и друзья. В рутинных делах предпочтительнее действия на малых оборотах, не повредит осторожность. Нежелательно открывать бизнес, подтверждать сделку, пускаться в дорогу, приступать к работе, включаться в дискуссию.