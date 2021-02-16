Безумно удачное утром — финансовый гороскоп на 17 февраля

Сегодня стоит приступить к работе с самого утра — так вы точно закончите все дела успешно.

Овен ‌‌

Сегодняшний день для Овнов, имеющих свой бизнес, может быть связан с материальными убытками. Ваше финансовое положение остается нестабильным. Это может быть связано как с неудачными решениями, касающимися финансовых вложений, так и с необходимостью тратить больше денег на неотложные нужды. Могут возникать затруднения с погашением долгов.

Телец

У Тельцов не лучший день для карьеры и профессионального обучения. Виной неудач можете оказаться вы сами. Дело в том, что сегодня вы будете склонны действовать излишне эмоционально и непоследовательно. Это вряд ли понравится вашему непосредственному начальству. Нежелательно вести деловую переписку. Контакты с иностранцами и людьми из других регионов могут принести вам проблемы.

Близнецы

Близнецам в этот день звезды советуют действовать открыто и инициативно. Если какой-то вопрос не удается решить напрямую, то лучше сделать паузу и не искать обходные пути. Это не лучший день для дальних деловых поездок и финансовых операций, связанных с переводом денег за границу. Наиболее проблемной может стать вторая половина дня.

Рак ‌‌

Наиболее важные дела звезды советуют Ракам запланировать на первую половину дня. В это время влияния планет будут относительно позитивными. Особенно это имеет отношение к представителям творческих профессий. Вторая половина дня неблагоприятна для переговоров и обслуживания клиентов. Вам, возможно, придется потратить много времени впустую на контакты с клиентами, которые в итоге откажутся от ваших услуг.

Лев ‌‌

С утра звезды советуют Львам доделывать те дела, которые остались незавершенными с предыдущего времени. Успешно пойдет работа, имеющая отношение к теме недвижимости. Вторая половина дня может быть связана с усилением негативных тенденций. Может ухудшиться деловое взаимодействие между начальством и подчиненными. В текущей работе могут возникать технические сбои.

Дева ‌‌

Девы в первой половине дня могут успешно провести деловые встречи и договориться о выгодном сотрудничестве. В это время можно подписывать юридически значимые документы. Успешно идет работа с клиентами. Вторая половина дня неблагоприятна для учебы и выполнения текущей работы.

Весы ‌‌

У Весов первая половина дня складывается благоприятно для любой физической работы. В это время вы сможете за короткий срок проделать большой объем работы и сделать все достаточно качественно. Отношения с коллегами по трудовому коллективу складываются вполне конструктивно. Постарайтесь успеть наиболее важные дела завершить до полудня. Во второй половине дня могут быть непредвиденные осложнения.

Скорпион

Скорпионы в начале дня смогут наилучшим образом проявить себя в конкурентных и творческих видах деятельности. Вы сможете усовершенствовать то, что плохо работало в последнее время. Вторая половина дня складывается неблагоприятно для работы с документами. Возможны частые ошибки при вводе данных с компьютера. Деловые поездки и встречи могут сорваться по независящим от вас причинам.

Стрелец

Стрельцам в начале дня удастся улучшить условия труда на рабочем месте, сделав их более комфортными. Можно обращаться к работодателю с соответствующими просьбами – вам пойдут навстречу. Вторая половина дня может быть связана с усилением противоречий с коллегами по трудовому коллективу. Возможно, на вас попытаются свалить самую трудную и низкооплачиваемую работу.

Козерог

Козерогам в начале дня следует активнее вступать в деловые контакты, обмениваться опытом, обсуждать актуальные вопросы. Также может ускориться товарно-денежный обмен в торговле. С учебой также все складывается успешно. Вторая половина дня неблагоприятна для принятия финансовых решений – вы можете допустить ошибку, которая повлечет убытки.

Водолей

Водолеям в начале дня звезды советуют активнее трудиться, отдавая предпочтение наиболее выгодным делам с точки зрения получаемого дохода за единицу затрачиваемого времени. Ваше поведение будет отличаться практичностью. Во второй половине дня вам лучше воздерживаться от инициатив в делах. Не соглашайтесь на работу без гарантий оплаты труда.

Рыбы ‌‌

Чем раньше Рыбы приступят к работе, тем успешнее пройдет этот день. Хороший день для тех, кто работает в ночную смену или приступает к работе с утра. Очень важно проявлять инициативу – помните, что никто лучше вас сейчас не знает, что и как нужно делать. Вторая половина дня может быть связана с нарушениями договоренностей и ошибками в работе с информацией. Вам может поступить ложная информация.