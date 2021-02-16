Рискованная сторона романа — любовный гороскоп на 17 февраля

Сегодня обстоятельства толкают нас зайти за черту, нарушить правила.

Овен ‌‌

Сегодня звезды не советуют Овнам педалировать тему ревности, а также затрагивать материальную сторону любовных отношений и тонкости любви-дружбы. Особенно жарко будет, если все названные линии окажутся переплетены. Не лучший момент для попытки удивить любимого человека щедрым оригинальным подарком.

Телец

Сегодня Тельцами движут роковые страсти, их подводит темперамент и импульсивность. Но не всегда зачинщики скандала или опасного приключения - сами Тельцы: многие из них болезненно и неадекватно отреагируют на провокацию партнера или соперника. Стоит исключить новые знакомства и случайные встречи.

Близнецы

Сегодня все личные связи чреваты для Близнецов неприятностями, практическими или эмоциональными. Самым сильным ударом для влюбленного Близнеца будет недостойное поведение объекта симпатий: измена, нечистота на руку в общем деле. Вдвойне проблематичен контакт с пассией-иностранцем (иностранкой).

Рак ‌‌

Сегодня Раки идут в любви трудным путем, ибо легкого для них небесами и жизнью не предусмотрено. Но у них есть преимущество, воспользовавшись которым, они возьмут все барьеры (в том числе, роковые и неожиданные). Помните, что сейчас не работают стандартные шаблоны и приходится экспериментировать.

Лев ‌‌

Сегодня Львы и их партнеры одинаково способны на упорную опасную игру - но именно Львы рискуют допустить в любви стратегический промах, после которого уже не смогут вернуться на прежние позиции и своими руками закроют себе путь к счастью. Возможно, стоит проиграть битву, чтобы потом выиграть войну.

Дева ‌‌

Сегодня влюбленные Девы интуитивно идут верным путем, но обстоятельства им в этом всячески мешают. Сбивать их с пути могут «авторитетные мнения» и «добрые советы», слухи и сплетни, ложные ориентиры в дороге. Возможны проблемы из-за обрыва связи, несовпадения культурных кодов, плохого знания языка.

Весы ‌‌

Сегодня Весы столкнутся с наиболее рискованной стороной своего романа. Звезды советуют не пасовать перед испытаниями, ибо игра «победи дракона» - условие перехода на следующий уровень. Но не стоит терять разум и пренебрегать техникой безопасности, иначе возможны денежные, моральные и другие потери.

Скорпион

Сегодня отношения Скорпионов и их возлюбленных вновь напоминают схватку, масштаб которой варьируется: от взаимных словесных шпилек до ошеломляющих нечестных маневров и вызывающих трюков. В любом случае, это рискованная игра и на кону стоит многое. Летящие искры красивы, но фейерверк может опалить.

Стрелец

Сегодня все старания Стрельцов угодить пассии наталкиваются на препятствия, да еще и с досадным сюрпризом. Если вы решили помочь любимому человеку в сложном деле (например, дрессировке зубастого шустрого питомца) - вам предстоит, как минимум, понервничать. И возможно, вам даже не скажут «спасибо».

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги полны оригинальных идей, которые, при ближайшем рассмотрении, не так уж безумны. Уяснив цену исполнения желаний, можно дать им ход, но игра пойдет на грани фола. Ставки высоки именно для вас: вы пройдете по лезвию бритвы в своих чувствах или окажетесь на грани разорения.

Водолей

Сегодня влюбленным Водолеям легко перейти черту, и в этом их трудно винить: обстоятельства порой столь критичны, что сами толкают их на подвиг, риск или безумство. Опасно начинать, выяснять, разрывать отношения и провоцировать партнера в любой форме: стресс обеспечен, а последствия непредсказуемы.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам лучше избегать активности и экспериментов в любви: хорошая идея обернется не так, как надо. Сумма досадных побочных эффектов во много раз превысит результат, ради которого все затевалось. Но звезды вовсе не советуют вам ставить крест на своих планах, а лишь просят немного выждать.